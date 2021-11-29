Про те, до яких температур варто готуватися українцям взимку, розповіла завідувачка відділу прикладної метрології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

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Цьогорічна зима відрізнятиметься від попередніх

За словами синоптикині, ця зима буде теплішою за попередні. Приблизно в 60% днів зими переважатиме аномально тепла погода. Однак така ситуація спостерігатиметься не весь час. Інші 40% днів погода може бути на рівні норми або нижче норми. Взимку можна очікувати потоки арктичного холоду.

Взимку буде більш активним потік Ельніньо в Тихому океані. Він збільшує ймовірність циркуляції арктичного повітря на тлі теплої зими. Водночас середня температура за сезон триматиметься на 1 – 1,5 градуси вище торішніх значень.

Як розповів синоптик Ігор Кібальчич на сайті Meteoprog, за розрахунками більшості сучасних численних кліматичних моделей, зимовий сезон 2021 – 2022 на території Європи та України, зокрема, очікується досить м'яким. Тепліше наступного сезону буде в східній Європі.



Якою буде погода взимку / Дані сайту Meteoprog

Прогноз на зиму по місяцях

В Укргідрометцентрі на першу декаду грудня прогнозують поступове зниження температури, погода набуватиме все більше зимового характеру. Середня температура повітря у грудні 2021 року коливатиметься на межі між "плюсом" та "мінусом".

Віра Балабух зауважила, що найбільш аномально теплим буде січень. Середня місячна температура очікується на 2 – 3 градуси вище норми, що відповідає початку зими.

Чи багато снігу випаде взимку

Опади цієї зими, найімовірніше, будуть в межах норми. Не очікується затяжних снігопадів або довгих періодів без снігу.

Зверніть увагу! Більш точно спрогнозувати рівень опадів не можна, адже такий прогноз можна зробити тільки за 5 днів до певної дати.