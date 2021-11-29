О том, к каким температурам стоит готовиться украинцам зимой, рассказала заведующая отделом прикладной метрологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

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Нынешняя зима будет отличаться от предыдущих

По словам синоптика, эта зима будет теплее предыдущих. Примерно в 60% дней зимы будет преобладать аномально теплая погода. Однако такая ситуация будет наблюдаться не все время. Остальные 40% дней погода может быть на уровне нормы или ниже нормы. Зимой можно ожидать потоки арктического холода.

Зимой будет более активным поток Эльниньо в Тихом океане. Он увеличивает вероятность циркуляции арктического воздуха на фоне теплой зимы. В то же время средняя температура за сезон будет держаться на 1 – 1,5 градуса выше прошлогодних значений.

Как рассказал синоптик Игорь Кибальчич на сайте Meteoprog, по расчетам большинства современных многочисленных климатических моделей, зимний сезон 2021 – 2022 на территории Европы и Украины, в частности, ожидается достаточно мягким. Теплее в следующем сезоне будет в Восточной Европе.



Какой будет погода зимой / данные сайта Meteoprog

Прогноз на зиму по месяцам

В Укргидрометцентре на первую декаду декабря прогнозируют постепенное снижение температуры, погода будет приобретать все больше зимний характер. Средняя температура воздуха в декабре 2021 года будет колебаться на грани между "плюсом" и "минусом".

Вера Балабух отметила, что наиболее аномально теплым будет январь. Средняя месячная температура ожидается на 2 – 3 градуса выше нормы, что соответствует началу зимы.

Много снега выпадет зимой

Осадки этой зимой, вероятнее всего, будут в пределах нормы. Не ожидается затяжных снегопадов или долгих периодов без снега.

Обратите внимание! Более точно спрогнозировать уровень осадков нельзя, ведь такой прогноз можно сделать только за 5 дней до определенной даты.