Пока по всей Украине 29 ноября накрапывает дождь, в горах активно падает снег. А вершины уже густо покрыты зимними осадками.

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Снег в Карпатах

По состоянию на 07:45 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 метров. Ветер дует юго-восточный, разгоняется до 8 – 10 метров за секунду.

Температура воздуха опустилась до -3 градусов. Кроме того, на горе продолжает падать снег.



В Карпатах падает снег / Фейсбук Черногорского горного поисково-спасательного поста

Покрыт снегом и популярный горнолыжный курорт Драгобрат.



Драгобрат засыпало снегом / Скриншот с видео

Прогноз погоды в регионах

Синоптики прогнозируют 29 ноября дожди во всех областях, в западных – еще и мокрый снег. Зато температура воздуха будет очень отличаться в зависимости от региона. Свежее всего будет на Западе – +2...+ 4 градуса, теплее всего на юге – +13..+ 15 градусов, а в Крыму столбики термометров будут достигать даже +19 градусов.

Также по всей Украине будут сильные порывы ветра – 15 – 20 метров в секунду. Из-за этого действует I уровень опасности – желтый.

Текст сообщения Черногорского горного поисково-спасательного поста

По состоянию на 07:45 29.11.2021 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Ветер юго-восточной 8 – 10 м/с.

Температура воздуха -3°С. Падает снег.