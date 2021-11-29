Поки по всій Україні на 29 листопада накрапає дощ, у горах активно падає сніг. А вершини вже густо вкриті зимовими опадами.

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Сніг у Карпатах

Станом на 07:45 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 метрів. Вітер дує південно-східний, розганяється до 8 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря опустилася до -3 градусів. Крім того, на горі продовжує падати сніг.



У Карпатах падає сніг / Фейсбук Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

Вкритий снігом і популярний гірськолижний курорт Драгобрат.



Драгобрат засипало снігом / Скриншот з відео

Прогноз погоди в регіонах

Синоптики прогнозують 29 листопада дощі у всіх областях, у західних – ще й мокрий сніг. Натомість температура повітря дуже відрізнятиметься залежно від регіону. Найсвіжіше буде на Заході – +2...+4 градуси, найтепліше на Півдні – +13..+15 градусів, а у Криму стовпчики термометрів сягатимуть навіть +19 градусів.

Також по всій Україні будуть сильні пориви вітру – 15 – 20 метрів за секунду. Через це діє I рівень небезпечності – жовтий.

Текст допису Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

Станом на 07:45 29.11.2021 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 м. Вітер південно-східній 8 – 10 м/с.

Температура повітря -3°С. Падає сніг.