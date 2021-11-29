В большинстве областей Украины, преимущественно, будет падать мокрый снег. На Закарпатье он соединится с дождем.

Актуально Украинцев предупредили о штормовых порывах ветра и огромных волнах в Азовском море

Ясная погода – на юге и в восточных областях

Ясная, без осадков погода предполагается в южных и восточных областях. Именно на юге будет теплее всего: в Одесской области – + 6...+ 8, в Крыму – + 5...+7.

Самые холодные температурные показатели будут в ряде северных и западных регионов, здесь прогнозируют -1...+1. В остальных областях Украины температура будет колебаться в пределах 0...+5.

Важно! В Киеве ночью и днем 1 декабря будет мокрый снег, температурные показатели будут в пределах -1...+1.



​Погода в Украине 1 декабря / Карта Укргидрометцентра

На 29 ноября в Украине объявили штормовое предупреждение

На 29 ноября в Украине объявили штормовое предупреждение: во всех областях – мощные порывы ветра. Западные области накроет снегопадами, а восточные и центральные – ливнями. В Азовском море ожидают шквальный ветер и высокие волны.

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