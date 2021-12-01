Погода в последний день осени была неблагоприятной. Забот украинцам прибавили сильные порывы ветра и снег.
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Часть украинцев осталась без света
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что из-за сильного ветра и мокрого снега обесточены 56 населенных пунктов в пяти областях. Там сработали системы автоматической защиты линий электропередач.
Без электричества находятся жители
- Ивано-Франковской области – 37 населенных пунктов,
- Черниговской – 8,
- Черновицкой – 6,
- Закарпатской – 3,
- Донецкой – 2.
К возобновлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.
Последствия непогоды в Украине: что известно
- На Академика Павлова в Харькове из-за порывов ветра снесло металлический лист крыши с жилого дома. К счастью, никто не пострадал. Спасатели вовремя приехали, а часть кровли не свалилась на землю.
- В Киеве и области в ночь на 30 ноября пронесся мощный ураган. Ветер срывал утеплитель со стен многоэтажки, а дерево упало на станцию технического обслуживания.
- Пострадал от непогоды и оккупированный Крым. Там шторм повалил деревья и повредил кровли домов. Более того – пострадали 6 человек.