Погода в последний день осени была неблагоприятной. Забот украинцам прибавили сильные порывы ветра и снег.

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Часть украинцев осталась без света

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что из-за сильного ветра и мокрого снега обесточены 56 населенных пунктов в пяти областях. Там сработали системы автоматической защиты линий электропередач.

Без электричества находятся жители

Ивано-Франковской области – 37 населенных пунктов,

Черниговской – 8,

Черновицкой – 6,

Закарпатской – 3,

Донецкой – 2.

К возобновлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

Последствия непогоды в Украине: что известно

На Академика Павлова в Харькове из-за порывов ветра снесло металлический лист крыши с жилого дома. К счастью, никто не пострадал. Спасатели вовремя приехали, а часть кровли не свалилась на землю.

В Киеве и области в ночь на 30 ноября пронесся мощный ураган. Ветер срывал утеплитель со стен многоэтажки, а дерево упало на станцию ​​технического обслуживания.

Пострадал от непогоды и оккупированный Крым. Там шторм повалил деревья и повредил кровли домов. Более того – пострадали 6 человек.

Обратите внимание! Синоптики прогнозируют на 1 декабря снег в западных и северных областях, в остальных регионах – сухо. Днем столбики термометров будут достигать от 0 до +7 градусов.