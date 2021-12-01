Погода в последний день осени была неблагоприятной. Забот украинцам прибавили сильные порывы ветра и снег.

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Часть украинцев осталась без света

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что из-за сильного ветра и мокрого снега обесточены 56 населенных пунктов в пяти областях. Там сработали системы автоматической защиты линий электропередач.

Без электричества находятся жители

  • Ивано-Франковской области – 37 населенных пунктов,
  • Черниговской – 8,
  • Черновицкой – 6,
  • Закарпатской – 3,
  • Донецкой – 2.

К возобновлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

Последствия непогоды в Украине: что известно

  • На Академика Павлова в Харькове из-за порывов ветра снесло металлический лист крыши с жилого дома. К счастью, никто не пострадал. Спасатели вовремя приехали, а часть кровли не свалилась на землю.
  • В Киеве и области в ночь на 30 ноября пронесся мощный ураган. Ветер срывал утеплитель со стен многоэтажки, а дерево упало на станцию ​​технического обслуживания.
  • Пострадал от непогоды и оккупированный Крым. Там шторм повалил деревья и повредил кровли домов. Более того – пострадали 6 человек.