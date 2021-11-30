Ураган в Харькове начался вечером 29 ноября. По состоянию на утро 30 ноября порывы ветра прекратились. Ветер повалил деревья, светофоры и ограждения.

Обратите внимание Ветер валит деревья и светофоры: в Харькове объявили штормовое предупреждение

Последствия урагана

Из-за порывов ветра в Харькове работники ГСЧС четыре раза выезжали на вызовы, чтобы ликвидировать последствия непогоды. Сначала спасателям сообщили о поваленных деревьях на улице Мира. Затем деревья упали на трамвайные пути и линии электропередач на Хабарова. Работники ГСЧС убрали поваленные стволы и никаких инцидентов из-за этого не произошло.

Однако самым опасным последствием могла стать сорванная кровля с крыши 12-этажного дома. Она уже едва держалась и могла упасть на прохожих или жильцов. Спасатели приехали вовремя и сняли металлический лист самостоятельно.

Из-за порывов ветра в Харькове сорвало крышу и повалило деревья / Фото ГСЧС, "ХС. Харьков", "Типичное ХТЗ", Newsroom, "ВЕХА"

Обратите внимание! На всей территории Харьковской области 29 ноября объявили штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в течение суток 30 ноября будут порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Однако ураган начался еще накануне вечером.