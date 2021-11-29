Однако это началось еще вечером накануне. В городе попадали с деревьев много веток, а иногда даже рухнули целые стволы.
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Также должна начаться гроза
Кроме урагана, предупреждают о сильной грозе, которая начнется в первой половине ночи. Поэтому объявленное штормовое предупреждение имеет первый уровень опасности, то есть желтый.
Дерево, упавшее на автомобиль / Фото Суспільного
Суспільне сообщило, что на улице Ощепкова дерево упало прямо на крышу автомобиля Kia. К счастью, люди в результате инцидента не пострадали.
Дерево на легковушке Kia / Фото Общественного
А вот в телеграме "СТО Харьков" сообщили об инциденте, который произошел на улице Сумской. Там ураган вообще повалил светофор с дорожными знаками.
Ветер повалил светофор в Харькове: смотрите видео
Читайте полный текст сообщения Харьковского гидрометцентра:
Внимание!
В течение суток 30 ноября по Харьковской области и Харькову ожидаются порывы юго-западного ветра 15 – 20 м/с, в первой половине ночи гроза. (I-й уровень опасности, желтый)!