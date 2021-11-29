Проте це почалося ще ввечері напередодні. В місті попадали з дерев багато гілок, а подекуди навіть повалилися цілі стовбури.
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Також має початись гроза
Окрім буревію, попереджають про сильну грозу, яка почнеться в першій половині ночі. Тому штормове попередження, яке оголосили, має перший рівень небезпечності, тобто жовтий.
Дерево, яке впало на автомобіль / Фото Суспільного
Суспільне повідомило, що на вулиці Ощепкова дерево впало прямісінько на дах автомобіля Kia. На щастя, люди внаслідок інциденту не постраждали.
Дерево на легковику Kia / Фото Суспільного
А ось у телеграмі "СТО Харьков" повідомили про інцидент, який стався на вулиці Сумська. Там буревієм взагалі повалило світлофор із дорожніми знаками.
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Читайте повний текст допису Харківського гідрометцентру:
Увага!
Протягом доби 30 листопада по Харківській області та м. Харків очікуються пориви південно-західного вітру 15 - 20 м/с, в першій половині ночі гроза. (І-й рівень небезпечності, жовтий)!