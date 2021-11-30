Более 12 тысяч человек остались без света

Из-за сильного ветра 6 человек пришлось госпитализировать с травмами в больницу. К счастью, жертв непогоды нет.

Важно Из-за шторма в Керченском проливе застряли около 200 судов

По состоянию на 5 часов утра без электроэнергии было более 12,1 тысяч жителей полуострова. В министерстве энергетики России заявили, что всего за ночь свет выбивало у 56 тысяч человек. Восстановительные работы ведут 104 бригады, в том числе 276 специалистов и 102 единицы техники.

Где не было света:

в Симферополе,

Симферопольском районе,

Бахчисарайском районе,

Сакском районе.



Сильный ветер повалил в Крыму деревья / Фото из местных телеграм-каналов

Ураган повредил также крыши домов / Фото из местных телеграмм-каналов

30 ноября погода и дальше будет опасной

По данным синоптиков, во вторник погода в Крыму не улучшится. Сильные дожди прогнозируют в южных, восточных и центральных районах полуострова. В горах дождь перейдет в мокрый снег. Особенно сильные осадки прогнозируются в Симферополе, Севастополе и Керчи.

Порывы ветра местами будут достигать 25 – 30 метров в секунду, а в горах – 35 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться в пределах +11…+13 градусов днем.