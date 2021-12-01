Зима в Україні розпочинається доволі теплою погодою. Ба більше – синоптики прогнозують потепління, однак з подальшим похолоданням.

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Прогноз погоди в Україні

2 грудня

У західних та північних областях очікують сніг, на решті територій буде сухо. Стовпчики термометрів підіймуться від +3 до +12 градусів. Найсвіжіше буде на Сумщині, Чернігівщині та Луганщині – +3…+5 градусів, найтепліше – на Херсонщині та у Криму – +10…+12 градусів.



Прогноз погоди на 2 грудня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

3 грудня

Наступного дня погода трохи погіршиться, та все ще буде теплою. Дощі та мокрий сніг прогнозують на Заході, Півночі, а також у центральних регіонах. Стовпчики термометрів у південних областях сягатимуть ще вищих показників – +12…+14 градусів, натомість у західних і північних температура дещо впаде – до +2…+4 градусів.



Прогноз погоди на 3 грудня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

4 грудня

Опади перемістяться на Схід та Південь, на решті ж територій світитиме сонце. Однак суттєво похолодає. У західних регіонах вдень повітря прогріється до -1…+1 градусів, на Сході та Півдні буде у середньому +6…+8 градусів.



Прогноз погоди на 4 грудня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

5 грудня

В останній день тижня у західних областях буде сніг та -1…+1 градус, у східних – мокрий сніг і температура до +5 градусів.



Прогноз погоди на 5 грудня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру