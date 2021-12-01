Зима в Украине начинается довольно теплой погодой. Более того – синоптики прогнозируют потепление, однако с последующим похолоданием.

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Прогноз погоды в Украине

2 декабря

В западных и северных областях ожидают снег, на остальных территориях будет сухо. Столбики термометров поднимутся от +3 до +12 градусов. Свежее всего будет на Сумщине, Черниговщине и Луганщине – +3...+5 градусов, теплее всего – на Херсонщине и в Крыму – +10...+12 градусов.



Прогноз погоды на 2 декабря / Скриншот с сайта Гидрометцентра

3 декабря

На следующий день погода немного ухудшится, но все еще будет теплой. Дожди и мокрый снег прогнозируют на Западе, Севере, а также в центральных регионах. Столбики термометров в южных областях будут достигать еще более высоких показателей – + 12...+14 градусов, при этом в западных и северных температура несколько упадет – до +2 ... +4 градусов.



Прогноз погоды на 3 декабря / Скриншот с сайта Гидрометцентра

4 декабря

Осадки переместятся на Восток и Юг, на остальных же территориях будет светить солнце. Однако существенно похолодает. В западных регионах днем воздух прогреется до -1...+1 градусов, на Востоке и Юге будет в среднем +6...+8 градусов.



Прогноз погоды на 4 декабря / Скриншот с сайта Гидрометцентра

5 декабря

В последний день недели в западных областях будет снег и -1...+1 градус, в восточных – мокрый снег и температура до +5 градусов.



Прогноз погоды на 5 декабря / Скриншот с сайта Гидрометцентра

Обратите внимание! В Украине 30 ноября царила непогода – шел дождь, мокрый снег и дул мощный ветер. В результате утром 1 декабря без света остались жители 56 населенных пунктов в пяти областях.