Так, среднемесячная температура последнего месяца осени была выше климатической нормы в 1991 – 2020 годов на 2,2 градуса. Она установилась на уровне 4,8 градуса тепла.

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Температурные качели

По данным метеорологов, самым холодным днем за последние 30 дней стало 17 ноября: тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза. Самым теплым они признали 5 ноября – его максимум составлял 15,8 градуса тепла.

Важно! На проспекте Науки, где ведут наблюдение, за месяц выпало 29 миллиметров осадков. Это 63% от климатической нормы.

Осень не сдается

Ученые отметили, что метеорологическая осень в столице до сих пор не закончилась. Это наступит лишь тогда, когда среднесуточная температура устойчиво закрепится ниже 0 градусов. Обычно такие показатели начинают наблюдать после 29 ноября.