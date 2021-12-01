1 декабря в горах настоящая зимняя погода. Там идет снег и пощипывает мороз.

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Погода в Карпатах в первый день зимы

По информации Черногорского горного поисково-спасательного поста, в 08:25 1 декабря на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 метров.

На вершине также усилился юго-западный ветер, он разгоняется до 10-11 метров в секунду. Температура воздуха опустилась до -11 градусов. На горе продолжается метель.

Напомним: спасатели рекомендуют воздержаться от походов в горы в такую ​​погоду, ведь это опасно для жизни.



На горе Поп Иван метели / Черногорский спасательный пост

Снег идет и на популярных горнолыжных курортах Буковель, Драгобрат, Плай, а также на горе Тростян, Захар Беркут и Красия. Там царит морозная погода.

Карпаты покрыты снегом: Скриншоты с камер наблюдения

Прогноз погоды на первые дни декабря

Синоптики прогнозируют потепление в первые дни зимы. Столбики термометров 2 и 3 декабря местами поднимутся до +12…+14 градусов. Однако уже с 4 декабря часть областей охватит морозная погода, будет идти снег.