Однако иногда в области будет и снежить. Также, по прогнозам синоптиков, на Львовщине ожидают дожди.

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Какой будет декабрьская погода на Львовщине

Руководительница отдела метеопрогнозов Львовского регионального гидрометцентра Елена Смалюх рассказала, что в декабре температура на Львовщине будет умеренной с постепенным снижением. Первый месяц зимы не будет слишком снежным. Будет преобладать мокрый снег. Иногда даже будут дожди. Небо будет покрыто тучами, а дороги – гололедицей. Температура воздуха будет колебаться от 5 градусов тепла до 12 градусов мороза.

В первый день зимы выпал небольшой мокрый снег. Вот примерно таким и будет весь декабрь,

– отметила синоптик.

В четверг, 2 декабря, в области будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь. Дороги Львовщины окутает гололедица. Ветер – юго-западный. Ночью ожидают порывы. Температура ночью составит 2 – 4 градуса тепла, а днем – 6 – 8 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на 2 декабря / Данные Укргидрометцентра

В пятницу, 3 декабря, будет падать мокрый снег с переходом в дождь. Ночью и утром ожидают значительные осадки, местами – сильные. Местами будет налипание мокрого снега, а дороги покроет гололедица. Ветер – северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, а днем – от 2 до 4 градусов выше нуля.

"Кардинальных перепадов температуры воздуха не будет, но это тот случай, когда ночь будет теплее дня. Все из-за того, что ночью будет падать дождь, а днем успокоится, поэтому станет холоднее и даже ударит мороз", – отметила Смалюх.



Прогноз погоды на 3 декабря / Данные Укргидрометцентра

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В выходные, 4 и 5 декабря, на Львовщине существенных осадков не будет. Ветер – западный с переходом в юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. На дорогах будет гололедица. Ночью 4 декабря температура составит от 8 до 10 градусов мороза, а днем – от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.



Прогноз погоды на 4 декабря / Данные Укргидрометцентра

В горах будет еще холоднее – до 12 градусов мороза. 5 декабря станет несколько теплее. Ночью температура будет колебаться от 3 до 5 градусов мороза, а днем – от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.



Прогноз погоды на 5 декабря / Данные Укргидрометцентра

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В понедельник, 6 декабря, стоит снова ожидать небольшой снег. Дороги области окутает гололедица. Температура в течение суток будет колебаться от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

"Настоящей зимы с морозами и кучей снега в декабре не стоит ожидать, по крайней мере в первой половине месяца. Из-за того, что в этом месяце фаза осадков будет меняться и будут быстро проходить атмосферные фронты, снег на земле долго не будет держаться и будет таять", – добавила синоптик.



Прогноз погоды на 6 декабря / Данные Укргидрометцентра

В декабре следует ожидать морозов

Синоптик рассказала, что на Львовщине неустойчивая погода продержится до 10 декабря. По прогностическим схемам, после этого на погоду будет влиять антициклон над европейской территорией. Он принесет более прохладную воздушную массу.

По словам Смалюх, хоть снег лежать не будет, жителям области можно ожидать морозов. Ночью они составят 5 – 7 градусов, а днем – до 2 – 3 градусов.

"Декабрь будет близким к климатической норме. Ничего особенного в этот месяц не будет. В общем, почти всегда декабрь характеризуется переменной погодных условий – есть периоды похолодания, потом потепления, оттепели", – добавила синоптикя.

Синоптик заметила, что из опасных явлений в первый месяц зимы обычно наблюдают гололед, порывы ветра, метель, сильный мокрый снег и его налипание и снег.

Обратите внимание! Самой низкой температура воздуха была в декабре 1975 года. Тогда она составляла 25,6 градуса мороза. В свою очередь, теплее всего было в 1989 году – 16,5 градусов тепла.