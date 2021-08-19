Щоб не платити зарплату: на Львівщині звільнили працівницю міськради, яку прийняли в армію

Юристку одного з відділів Хирівської міськради, яку прийняли на військову службу за контрактом, звільнили з роботи. За українським законодавством, за нею мали б зберігатися зарплата та місце праці. Однак, керівництво вирішило інакше.

Юристку звільнили буцімто через відсутність на роботі. Однак тоді вона їздила в інше місто, щоб забрати документи для свого відділу.

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Юристку прийняли на військову службу

Юристка відділу освіти, культури, молоді та спорту Хирівської міськради Марія Мельник розповіла, що перед початком робочого дня вона надала діловодці департаменту витяг з наказу про прийняття на військову службу за контрактом. Також вона дала їй припис про вибуття та заяву на увільнення від роботи.

Діловодка передала документи виконувачу обов'язків начальника відділу Олегу Пухарю. Після цього Мельник попросила дати їй копії витягу з наказу та зробити запис про те, що вона надала оригінал документу та що з ним ознайомились. Однак юристка отримала відмову.

Через відмову й через те, що Пухар був відсутнім, Мельник звернулася до міської голови Хирівської міськради Мирослави Королюк. Вона пообіцяла розв'язати це питання. Тоді Мельник зазначила, що 19 серпня вона повинна з'явитися для проходження служби, тож його потрібно було вирішили якнайшвидше.

Я попередила міську голову про те, що змушена буду о 14:00 поїхати у Старий Самбір, за вказівкою головного бухгалтера відділу, по необхідні документи, які пов'язані з моїми посадовими обов'язками,

– зазначила юристка.

Після цього вона зателефонувала до Першого відділу Самбірського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки. Мельник розповіла консультанту про ситуацію, що склалася.

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У департаменті сказали, що не бачили документів

Приблизно о 14:30 18 серпня Мельник, за розпорядженням головного бухгалтера відділу, приїхала в Старий Самбір у Львівобленерго. Там вона чекала, допоки підготують необхідні договори та акти для департаменту. Працівниця Львівобленерго скерувала юристку в самбірський офіс компанії. Там Мельник повинна була забрати решту документів.

Коли юристка повернулася на роботу, на неї вже чекали Пухар та заступник голови Хирівської міськради Микола Най. Також з ними були 2 представники Самбірського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки. Попри те, що Пухар отримав витяг з наказу про прийняття Мельник на військову службу, він сказав, що не бачив цього документу.

"Коли один з представників Першого відділу Самбірського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки попросив ознайомитися з витягом з наказу, Пухар відповів, що без окулярів він не бачить", – додала юристка.

Представники центру звернулися до діловодки відділу для реєстрації необхідних документів, однак їх виставили за двері.



Юристка їздила у Самбір по роботі / Фото Марії Мельник

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Юристку вирішили звільнити

Після цього у міськраді провели нараду, на якій обговорили звільнення Мельник. Посадовці склали акт, що 18 серпня з 14:00 до 17:10 юристка не з'являлась на роботі й не повідомила про свою відсутність.

"Я надала пояснення, що їздила за документами для відділу, про що через відсутність виконувача обов'язків начальника відділу повідомила голову міської ради", – зазначила Мельник.

Тоді на юристку почали психологічно тиснути у присутності співробітників. Протягом години її схиляли написати заяву на звільнення. Однак Мельник відмовилась.



Мельник вирішили звільнити / Фото Марії Мельник

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Не захотіли платити зарплату

Врешті у міськраді видали наказ про звільнення Мельник з посади юриста відділу.

Усе це відбувалося через те, що моїм керівникам не сподобався той факт, що за мною, згідно з чинним законодавством, зберігається місце праці та середньомісячна зарплатня. Це і було причиною для розвитку таких подій,

– зазначила юристка.

За її словами, до цього моменту вона була хорошим і сумлінним працівником, тож причин для звільнення не було.

"Моє звернення до голови зафіксоване на електронний носій, де чітко чути про те, що мені не підписують документи, й про те, що о 14:00 я поїду по роботі в Старий Самбір за документами", – додала Мельник.

Через відсутність начальника юристка звернулася до голови міськради. Однак Пухар все ж склав акт, що Мельник не повідомила причину неявки безпосередньо йому.

"Також зафіксована вся "нарада", де чітко чути те, як на мене чинять психологічний тиск з проханням підписати заяву на звільнення", – розповіла юристка.

За словами Мельник, вона передасть усі матеріали у відповідні органи для наступного розгляду незаконних дій начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Хирівської міськради.



У Львівобленерго підтвердили, що поїздка була робочою / Фото Марії Мельник