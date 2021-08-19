Листування стосувалось грошей, які Грачов заборгував екснардепу. Спортсмен позичив у нього 4,5 тисячі доларів, але так і не повернув.

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Грачов назвав українську "псячою"

Бронзовий призер Олімпійських ігор 2004 року, львів'янин Дмитро Грачов в особистому листуванні з екснардепом Володимиром В'язівським назвав українську мову "псячою". В'язівський опублікував на своїй фейсбук-сторінці скриншоти SMS-листування зі спортсменом.

"Товариство, цікавить ваша думка: чи вартує запрошувати на урочистості з нагоди Незалежності олімпійців, які в приватному спілкування зневажають Україну, українську мову? Чи варто таких олімпійців допускати до тренувань дітей, лекцій та інших публічних заходів?", – зазначив В'язівський.

Грачов переписувався російською мовою. Він лаявся та ображав екснардепа. Коли В'язівський відповів українською, спортсмен сказав йому "не спілкуватися псячою мовою".

Скриншоти листування Грачова та В'язівського / Фото Володимира В'язівського

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Грачов заборгував В'язівському 4,5 тисячі доларів

В'язівський розповів у коментарі ZAXID.NET, що його SMS-переписка з Грачовим відбулася понад місяць тому. Вона стосувалася повернення 4500 доларів боргу, які спортсмен був винен екснардепу.

Ми з ним перетиналися у бізнесових справах. Він мав мені повернути борг, але так і не повернув. Я йому час від часу нагадував, що ми маємо зустрітися, щоб розв'язати питання боргу. А його чомусь прорвало на іншу тему,

– розповів В'язівський.

Екснардеп зазначив, що оприлюднив приватне листування зі спортсменом лише зараз, адже вважає, що людей з антиукраїнською позицією не можна запрошувати на урочистості з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. Окрім цього, за словами В'язівського, таких людей не можна допускати до тренування дітей.

Журналісти намагались взяти у Грачова коментар, зателефонувавши у лучний тир Archerclublviv, де він працює тренером. Однак на дзвінки ніхто не відповів. Також спортсмен заблокував журналістку у фейсбуці після того, як вона звернулася до нього за коментарем.

Зауважте! Львів'янин Дмитро Грачов закінчив Львівський державний університет фізкультури. Також він тренувався в спортивному товаристві "Динамо". Олімпійську медаль спортсмен виборов на Олімпіаді 2004 року в Афінах в командних змаганнях у складі збірної України. За це він отримав від міста квартиру у Львові.

Текст публікації екснардепа Володимира В'язівського:

Товариство, цікавить Ваша думка: чи вартує запрошувати на урочистості з нагоди Незалежності олімпійців, які в приватному спілкування зневажають Україну, українську мову? Чи варто таких олімпійців допускати до тренувань дітей, лекцій та інших публічних заходів?

Мову веду про Грачова Дмитра, бронзового призера 28-х Олімпійських ігор (Афіни, 2004) і маю на це підстави. Бо вважаю, що його СМС-переписка зі мною щодо повернення ним боргу вийшла за межі особистісного (див. скриншоти СМС-переписки). Рахую за доцільне поінформувати суспільство про такого кадра. Тим більше на його сторінці в ФБ https://www.facebook.com/archergrach зазначено, що він – тренер зі стрільби з лука, і батьки мають знати, до якого "наставника" віддають свою дитину. Про те, що він – тренер, зазначено і на сторінці https://www.facebook.com/ArcherClubLviv/, де вказано один із його номерів телефона 097 443 3949