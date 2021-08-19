Переписка касалась денег, которые Грачев задолжал экс-нардепу. Спортсмен одолжил у него 4,5 тысячи долларов, но так и не вернул.

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Грачев назвал украинский "псячьим"

Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года, львовянин Дмитрий Грачев в личной переписке с экс-нардепом Владимиром Вязивским назвал украинский язык "псячьим". Вязовский опубликовал на своей фейсбук-странице скриншоты SMS-переписки со спортсменом.

"Общество, интересует ваше мнение: стоит ли приглашать на торжества по случаю Независимости олимпийцев, которые в частном общении презирают Украину, украинский язык? Стоит ли таких олимпийцев допускать к тренировкам детей, лекциям и другим публичным мероприятиям?", – отметил Вязивский.

Грачев переписывался на русском языке. Он ругался и оскорблял экс-нардепа. Также спортсмен угрожал его семье и предлагал встретиться на Красной площади в Москве. Когда Вязивский ответил на украинском, Грачев сказал ему "не общаться на псячьем языке".

Скриншоты переписки Грачева и Вязовского / Фото Владимира Вязовского

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Грачев задолжал Вязовскому 4,5 тысячи долларов

Вязовский рассказал в комментарии ZAXID.NET, что его SMS-переписка с Грачевым состоялась более месяца назад. Она касалась возвращения 4500 долларов долга, которые спортсмен был должен экс-нардепу.

Мы с ним пересекались по деловым делам. Он должен был мне вернуть долг, но так и не вернул. Я ему время от времени напоминал, что мы должны встретиться, чтобы решить вопрос долга. А его почему-то прорвало на другую тему,

– рассказал Вязивский.

Экс-нардеп отметил, что опубликовал частную переписку со спортсменом только сейчас, ведь считает, что людей с антиукраинской позицией нельзя приглашать на торжества по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. Кроме этого, по словам Вязовского, таких людей нельзя допускать к тренировке детей.

Журналисты пытались взять у Грачева комментарий, позвонив в лучный тир Archerclublviv, где он работает тренером. Однако на звонки никто не ответил. Также спортсмен заблокировал журналистку в фейсбуке после того, как она обратилась к нему за комментарием.

Заметьте! Львовянин Дмитрий Грачев окончил Львовский государственный университет физкультуры. Также он тренировался в спортивном обществе "Динамо". Олимпийскую медаль спортсмен завоевал на Олимпиаде 2004 года в Афинах в командных соревнованиях в составе сборной Украины. За это он получил от города квартиру во Львове.

Текст публикации экс-нардепа Владимира Вязивского:

Общество, интересует Ваше мнение: стоит ли приглашать на торжества по случаю Независимости олимпийцев, которые в частном общении презирают Украину, украинский язык? Стоит ли таких олимпийцев допускать к тренировкам детей, лекциям и другим публичным мероприятиям?

Речь веду о Грачеве Дмитрии, бронзовом призере 28-х Олимпийских игр (Афины, 2004) и имею на это основания. Потому что считаю, что его СМС-переписка со мной по возврату им долга вышла за пределы личностного (см. скриншоты СМС-переписки). Считаю целесообразным проинформировать общество о таком кадре. Тем более на его странице в ФБ https://www.facebook.com/archergrach указано, что он – тренер по стрельбе из лука, и родители должны знать, к какому "наставника" отдают своего ребенка. О том, что он – тренер, указано и на странице https://www.facebook.com/ArcherClubLviv/, где указан один из его номеров телефона 097 443 3949