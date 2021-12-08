Шукали усім Львовом: зниклу під час прогулянки із собакою жінку знайшли в Стрию

У Львові 2 грудня зникла 34-річна Марія Дергабузова. Вона пішла на прогулянку зі своїм собакою та не повернулася. Майже через тиждень її розшукали у Стрию.

У день зникнення жінки пес повернувся додому один. Тоді сусіди забили на сполох.

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Зниклу Марію Дергабузову знайшли в Стрию

Шість днів тому у Львові зникла 34-річна Марія Дергабузова. 8 грудня у поліції Львівщини повідомили, що жінку знайшли.

Сьогодні, 8 грудня, оперативники кримінальної поліції Стрийського райуправління розшукали безвісти зниклу в місті Стрий, в одному із готелів міста,

– мовиться у повідомленні.

Жінка – жива та неушкоджена. Протиправних дій щодо неї не скоювали. Правоохоронці подякували усім небайдужим, які долучилися до пошуків жінки.

У чаті пошуку Дергабузової волонтери оприлюднили відео з жінкою. Вона розповіла, що приїхала у Стрий до знайомої. За словами львів'янки, з нею усе гаразд і жодної допомоги вона не потребує.

Марію Дергабузову розшукали у Стрию: відео

Коротко про зникнення Марії Дергабузової