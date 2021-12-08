У день зникнення жінки пес повернувся додому один. Тоді сусіди забили на сполох.

До теми Пішла гуляти із собакою та зникла: поліція шукає 34-річну львів'янку

Зниклу Марію Дергабузову знайшли в Стрию

Шість днів тому у Львові зникла 34-річна Марія Дергабузова. 8 грудня у поліції Львівщини повідомили, що жінку знайшли.

Сьогодні, 8 грудня, оперативники кримінальної поліції Стрийського райуправління розшукали безвісти зниклу в місті Стрий, в одному із готелів міста,
– мовиться у повідомленні.

Жінка – жива та неушкоджена. Протиправних дій щодо неї не скоювали. Правоохоронці подякували усім небайдужим, які долучилися до пошуків жінки.

У чаті пошуку Дергабузової волонтери оприлюднили відео з жінкою. Вона розповіла, що приїхала у Стрий до знайомої. За словами львів'янки, з нею усе гаразд і жодної допомоги вона не потребує.

Марію Дергабузову розшукали у Стрию: відео

Коротко про зникнення Марії Дергабузової

  • Близько обіду 2 грудня сусідка Марії Дергабузової побачила, як та виходить на прогулянку зі своїм собакою Лордом.
  • Через деякий час пес повернувся додому один. Спочатку чотирилапий був під під'їздом, однак пізніше його пустили всередину.
  • Собака піднявся на 8 поверх та сів біля дверей квартири, в якій жив зі своєю господинею.
  • Пес постійно вив, тож привернув увагу сусідів. Вони викликали поліцію.
  • Правоохоронці відкрили двері квартири, але там нікого не було. Тоді сусіди написали заяву про зникнення Дергабузововї.
  • До пошуків жінки, окрім поліції, долучилися волонтери, зоозахисники та небайдужі львів'яни.
  • Колишня сусідка Дергабузової розповіла журналістам, що Марія вже "зникала". Вперше це трапилося приблизно 12 років тому. Тоді жінку розшукали на даху сихівської багатоповерхівки, де вона жила зі своїми знайомими.