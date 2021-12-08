У день зникнення жінки пес повернувся додому один. Тоді сусіди забили на сполох.
До теми Пішла гуляти із собакою та зникла: поліція шукає 34-річну львів'янку
Зниклу Марію Дергабузову знайшли в Стрию
Шість днів тому у Львові зникла 34-річна Марія Дергабузова. 8 грудня у поліції Львівщини повідомили, що жінку знайшли.
Сьогодні, 8 грудня, оперативники кримінальної поліції Стрийського райуправління розшукали безвісти зниклу в місті Стрий, в одному із готелів міста,
– мовиться у повідомленні.
Жінка – жива та неушкоджена. Протиправних дій щодо неї не скоювали. Правоохоронці подякували усім небайдужим, які долучилися до пошуків жінки.
У чаті пошуку Дергабузової волонтери оприлюднили відео з жінкою. Вона розповіла, що приїхала у Стрий до знайомої. За словами львів'янки, з нею усе гаразд і жодної допомоги вона не потребує.
Марію Дергабузову розшукали у Стрию: відео
Коротко про зникнення Марії Дергабузової
- Близько обіду 2 грудня сусідка Марії Дергабузової побачила, як та виходить на прогулянку зі своїм собакою Лордом.
- Через деякий час пес повернувся додому один. Спочатку чотирилапий був під під'їздом, однак пізніше його пустили всередину.
- Собака піднявся на 8 поверх та сів біля дверей квартири, в якій жив зі своєю господинею.
- Пес постійно вив, тож привернув увагу сусідів. Вони викликали поліцію.
- Правоохоронці відкрили двері квартири, але там нікого не було. Тоді сусіди написали заяву про зникнення Дергабузововї.
- До пошуків жінки, окрім поліції, долучилися волонтери, зоозахисники та небайдужі львів'яни.
- Колишня сусідка Дергабузової розповіла журналістам, що Марія вже "зникала". Вперше це трапилося приблизно 12 років тому. Тоді жінку розшукали на даху сихівської багатоповерхівки, де вона жила зі своїми знайомими.