В день исчезновения женщины пес вернулся домой один. Тогда соседи забили тревогу.
К теме Пошла гулять с собакой и исчезла: полиция ищет 34-летнюю львовянку
Пропавшую Марию Дергабузову нашли в Стрые
Шесть дней назад во Львове пропала 34-летняя Мария Дергабузова. 8 декабря в полиции Львовщины сообщили, что женщину нашли.
Сегодня, 8 декабря, оперативники криминальной полиции Стрыйского райуправления разыскали без вести пропавшую в городе Стрый, в одной из гостиниц города,
– говорится в сообщении.
Женщина – живая и невредимая. Противоправных действий в отношении нее не совершали. Правоохранители поблагодарили всех неравнодушных, которые присоединились к поискам женщины.
В чате поиска Дергабузовой волонтеры обнародовали видео с женщиной. Она рассказала, что приехала в Стрый к знакомой. По словам львовянки, с ней все в порядке и ни в какой помощи она не нуждается.
Марию Дергабузову разыскали в Стрые: видео
Кратко об исчезновении Марии Дергабузовой
- Примерно в обед 2 декабря соседка Марии Дергабузовой увидела, как та выходит на прогулку со своим псом Лордом.
- Через некоторое время пес вернулся домой один. Сначала четвероногий был под подъездом, однако позже его пустили внутрь.
- Собака поднялась на 8 этаж и села у двери квартиры, в которой жила со своей хозяйкой.
- Пес постоянно выл, поэтому привлек внимание соседей. Они вызвали полицию.
- Правоохранители открыли дверь квартиры, но там никого не было. Тогда соседи написали заявление об исчезновении Дергабузовой.
- К поискам женщины, кроме полиции, присоединились волонтеры, зоозащитники и неравнодушные львовяне.
- Бывшая соседка Дергабузовой рассказала журналистам, что Мария уже "исчезала". Впервые это случилось примерно 12 лет назад. Тогда женщину разыскали на крыше сиховской многоэтажки, где она жила со своими знакомыми.