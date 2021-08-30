Швейцар львівського ресторану "Криївка" потрапив у Книгу рекордів України

Швейцар львівського ресторану "Криївка" Микола Панченко потрапив у Книгу рекордів України. Упродовж 14 років він сказав гасло "Героям слава!" 1,2 мільйона разів.

Микола Панченко працює в "Криївці" з перших днів роботи закладу. Гості потрапляють у кнайпу лише після його контролю.

До теми Українські богатирі встановили світовий рекорд з перетягування "Мрії": вражаючі фото та відео

Швейцар "Криївки" потрапив у Книгу рекордів України

У "Криївці" розповіли, що 30 серпня багаторічний швейцар закладу Микола Панченко потрапив у Книгу рекордів України.

Як були в Криївці й казали гасло, аби пройти "контроль", то ви точно долучились до рекорду,

– зазначили у закладі.

Експерти Книги рекордів України офіційно зафіксували рекорд Миколи Панченка. З 2007 до 2021 року він у відповідь на гасло гостей "Слава Україні!" сказав "Героям слава!" 1,2 мільйона разів.

"Пан Микола працює у кнайпі з перших днів роботи закладу. Він стереже Криївку, аби туди не потрапили москалі", – розповіли у "Криївці".

У ресторані зазначили, що в далекому 2007 році львів'яни майже не вживали гасло "Слава Україні". Своєю чергою, туристи взагалі не знали його або ж боялись казати. Врешті у 2018 році це гасло стало офіційним привітанням Збройних Сил України.

Рекорд потрапив до категорії "Державність". Результати зафіксували за підрахунками, згідно зі статистикою закладу про відвідуваність.

"Приходьте в гості, аби наступного року було 2 000 000. Слава Україні! Боротьба триває!", – підсумували у "Криївці".

Ресторан "Криївка" відкрили у вересні 2007 року на площі Ринок. Заклад створили у вигляді польової криївки УПА. Тут можна побачити портрети воїнів, багато тогочасної зброї, стилізоване меню та тир. Ресторан входить у мережу закладів "!FESTХолдинг емоцій".



Швейцар "Криївки" потрапив у Книгу рекордів України / Фото "Криївка"