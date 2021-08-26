Рекорд встановлювали на аеродромі "Антонов" у селищі Гостомель Київської області. Богатирі перетягували літак з паливом вагою 330 тонн.

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Спортсменам вдалося перетягнути Ан-225 на 4 метри 30 сантиметрів за 1 хвилину та 13 секунд. До речі, напередодні богатирі здійснили 7 тренувань. Найбільше вони протягнули літак на 10 сантиметрів, тому рекорд 26 серпня став для них справжньою несподіванкою.

Я вражений. Не завжди вдається одразу рушити використовуючи двигуни. Доводиться додавати досить відчутну тягу. Хлопці виявилися значно сильнішими, ніж наші двигуни,

– сказав капітан "Мрії" Дмитро Антонов.

Хто встановлював рекорд

Сергій Конюшок,

Олександр Лашин,

Богдан Ксенчук,

Денис Дубровський,

Сергій Пономарьов,

Володимир Рекша,

Денис Бережник,

Віталій Герасимов.



Українські богатирі перетягують літак "Мрія" / Скриншот 24 каналу

Тренував спортсменів відомий силач Василь Вірастюк.

Момент перетягування найбільшого вантажного літака у світі: відео

Дивіться відео зі встановлення рекорду: