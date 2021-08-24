Ан-225 "Мрія" піднявся у небо над Хрещатиком на висоту 400 метрів. Слідкуючи за польотом літака, українці та іноземні гості не могли стримати захоплених емоцій.

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Цей неперевершений велетень, створений на державному підприємстві "Антонов", став справжнім символом України,

– мовиться у повідомленні.

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Авіація на параді у Києві

Загалом участь у масштабному параді з нагоди 30-річчя Незалежності України взяли близько 100 літальних апаратів.

Спершу у небо піднялася армійська авіація Сухопутних військ ЗСУ.

Окрім того, у небі над "Хрещатиком" пролетіли, зокрема, вертольоти MI-8 11-ої окремої бригади армійської авіації "Херсон" та група вертольотів Мі-24 16-ої окремої бригади армійської авіації "Броди".

Зауважте! Під час параду Володимир Зеленський заявив, що ДП "Антонов" вперше за роки Незалежності побудує 3 літаки. Їх створять спеціально для української армії.

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