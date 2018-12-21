"Мрії" – 30 років: що потрібно знати про українського гіганта Ан-225

Український літак Ан-225 "Мрія" святкує свій 30-річний ювілей. 21 грудня 1988 року гігант здійснив свій перший політ. 24 канал підготував найцікавіші факти, які потрібно знати про українську сенсацію.

Найбільший і найважчий у світі транспортний літак

Перш за все маємо пишатися українською "Мрією", бо їй немає рівних у світі! Ан-225 є найважчим вантажопідйомним транспортним реактивним літаком, який коли-небудь здіймався в небо. Розмах крил авіасудна – майже 90 метрів, що співмірно здовжиною футбольного поля. Максимальна споряджена маса – 640 тонн. Літак може брати на борт 250 тонн вантажу.

Справжній велетень, володар абсолютного рекорду вантажопідйомності – і загалом 240 світових авіарекордів – все це наша легендарна і унікальна «Мрія». Український гігант АН-225, який за кодифікацією НАТО має ще одне чудове ім'я «Козак».



Сьогодні «Мрія» святкує 30-річний ювілей! pic.twitter.com/S3EDrwtTvq — Петро Порошенко (@poroshenko) 21 грудня 2018 р.

Ан-225 настільки великий, що у його вантажному відсіку вистачило б місця для здійснення першого польоту літака братів Райт! Вантажний відсік "Мрії" завдовжки 43 метри, а завширшки – 6 метрів. У ньому можуть вміститися 80 легкових авто, корпус Боїнга 737 або ж 250 тонн іншого вантажу.

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Абсолютний рекордсмен

Усього на рахунку Ан-225 "Мрія" – понад 240 світових рекордів. Український літак транспортував найважчі та найбільші вантажі в історії авіації. При чому 110 світових рекордів було встановлено лише під час випробувального польоту.

До Книги рекордів Гіннеса "Мрію" внесла Міжнародна федерація повітроплавання у листопаді 2004 року.

Як створили "Мрію"

На розробку Ан-225 пішло рекордних 3,5 роки, її розпочали в 1985 році. Назву "Мрія" для свого дітища обирав головний конструктор – Петро Балабуєв, який працював у конструкторському бюро Олега Антонова з 1954 року.



Петро Балабуєв – творець української "Мрії"

Новостворений літак мав виконати, здавалося б, непосильне завдання – перевозити космічний корабель "Буран". Це радянський орбітальний корабель багаторазового використання, аналог американського спейс-шатлу. І ось, у 1989 році на авіасалоні в Ле-Бурже у Франції глядачі побачили неймовірне – космічний корабель на спині літака!

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Український красень мандрував з одного авіашоу на інше і щоразу вражав глядачів своєю величчю. Програма "Буран-Енергія" повноцінно так і не запрацювала. Після розпаду Радянського Союзу стало очевидним, що "Мрія" навряд чи зможе виконувати свою першочергову функцію – транспортування "Бурана". У 1994 році літак припинив польоти.

У 2001 році літак Ан-225 сертифікували як цивільний літак для транспортних перевезень. За кодифікацією НАТО наш велетень має ще одне чудове ім'я – "Козак" (Cossack).

Що може перевозити "Мрія"?

Ан−225 "Мрія" призначений для доставки великогабаритних вантажів, які можуть розміщуватися як всередині, так і зверху фюзеляжу. Літак може перевозити вертольоти, універсальні авіаційні та морські контейнери, легкові автомобілі, автосамоскиди, а також інші види самохідної та несамохідної техніки.

Як сьогодні використовують Ан-225?

Сьогодні функціонує лише один літак Ан-225 "Мрія". Український лайнер надає комерційні послуги з перевезення надважких та нестандартних вантажів до 250 тонн.

Так, у 2002 році "Мрія" доставила в Оман 187,5 тон продуктів харчування для американських військових. А з липня 2003 року Ан-225 перевіз понад 800 тонн обладання для гуманітарних місій в Іраку. У 2011 році літак перевозив гуманітарні вантажі, генератори і техніку в Японію після землетрусу і цунамі.

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Варто згадати також і про два особливі рекорди "Мрії":

серпень 2009 року – перевезення найбільшого в історії авіації моновантажу загальною вагою в 187,6 тонни – генератор зі спеціальною рамою для вірменьскої електростанції у Єревані;

загальною вагою в 187,6 тонни – генератор зі спеціальною рамою для вірменьскої електростанції у Єревані; червень 2010 року – перевезення з Китаю в Данію найдовшого вантажу в історії повітряних перевезень – дві лопаті вітряка (довжиною 42,1 м кожна).

Якщо буде фінансування на серійному заводі "Антонов" планують добудувати другий екземпляр літака, для цього необхідно близько 300 мільйонів доларів.

Відео про українську "Мрію" – це треба побачити!

І наостанок пропонуємо просто помилуватися неймовірними кадрами з українським велетнем.

Так, на одному з відео зафіксовані перші хвилини зльоту надважкого українського літака. Це момент зльоту Ан-225 з аеропорту Чімор у Болівії, де літак перевозив бойлери для місцевої електростанції.

Момент зльоту Ан-225 "Мрія": дивіться відео

Цікаву відеоекскурсію українським літаком виклали в мережу американці з команди Rotor Riot.

Відеоекскурсія літаком Ан-225: відео з дронів

Крім того, у мережі у вільному доступі є 3D тур українським Ан225. Тож уперед, до "Мрії"!