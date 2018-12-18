Українець, якому вдалося всього лиш за 3,5 роки створити найбільший в світі літак

Авіаконструктору Петру Балабуєву наказали перевершити американський літак Lockheed C-5 Galaxy й повернути радянській авіації першість. Українець відмінно виконав завдання й створив Ан-124 "Руслан", а згодом і "Мрію" – літак, який донині зберігає титул найбільшого у світі.

Петро Балабуєв став головним конструктором КБ Антонова, тож уся відповідальність лягала саме на його плечі. Він усвідомлював: йому наказали удвічі покращити технічні характеристики "Антея", який був найпотужнішим турбогвинтовим літаком у світі.

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"Антонівцям" довелося залучили до роботи понад 800 підприємств. Навіть у найменшу деталь вносили зміни: ідей для форми крила було 36, варіантів компонування літака – 540.

У 1982 році "антонівці" представили свою відповідь американській розробці. АН-124 "Руслан" приголомшив відвідувачів міжнародного авіасалону "Ле Бурже".



Літак АН-124 "Руслан"

Справжньою сенсацією стали випробування літака. "Руслан" встановив 21 рекорд, головний з яких — підйом на висоту майже 11 кілометрів з вантажем у 170 тонн. Цей літак увійшов в історію світової авіації, та спочивати на лаврах Балабуєву довелося не довго.

Тоді у Москві вже працювали над першим орбітальним кораблем багаторазового використання "Буран", який був надто габаритним, щоб везти його до космодрому звичайним потягом.



Літак АН-225 "Мрія" із "Бураном" на спині

У це досі складно повірити, та розробка майбутнього гіганта зайняла всього лиш три з половиною роки. Попередня модель "Руслана" була настільки революційною, що його технічні характеристики вдосконалювати було досить легко. Своє нове творіння Петро Балабуєв лагідно назвав "Мрією".

У 1989 році на авіасалон у тому ж "Ле Бурже" АН-225 прилетів з космічним човником на спині, щоб уже з першого погляду світ усвідомив масштаб київських конструкторів.



Літак АН-225 "Мрія"

Габарити "Мрії" просто не вкладалися у голові: розмах крил – 88 метрів, а вантажний відсік міг поглинути 80 легкових авто, корпус "Боїнга 737" або ж 250 тонн іншого вантажу. Загалом, український літак здатний підняти в повітря 640 тонн вантажу.



Окрім того, що творіння Балабуєва донині зберігає титул найбільшого літака у світ, "Мрія" встановила 240 авіарекордів.

Про те, чому перші спроби авіаконструктора закінчилися невдачею – дивіться у програмі.