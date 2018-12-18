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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Українець, якому вдалося всього лиш за 3,5 роки створити найбільший в світі літак

      НАШІ.Перші 420 Читать новость на русском

      Авіаконструктору Петру Балабуєву наказали перевершити американський літак Lockheed C-5 Galaxy й повернути радянській авіації першість. Українець відмінно виконав завдання й створив Ан-124 "Руслан", а згодом і "Мрію" – літак, який донині зберігає титул найбільшого у світі.

      Петро Балабуєв став головним конструктором КБ Антонова, тож уся відповідальність лягала саме на його плечі. Він усвідомлював: йому наказали удвічі покращити технічні характеристики "Антея", який був найпотужнішим турбогвинтовим літаком у світі.

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      "Антонівцям" довелося залучили до роботи понад 800 підприємств. Навіть у найменшу деталь вносили зміни: ідей для форми крила було 36, варіантів компонування літака – 540. 

      У 1982 році "антонівці" представили свою відповідь американській розробці. АН-124 "Руслан" приголомшив відвідувачів міжнародного авіасалону "Ле Бурже".

      АН-124
      Літак АН-124 "Руслан"

      Справжньою сенсацією стали випробування літака. "Руслан" встановив 21 рекорд, головний з яких — підйом на висоту майже 11 кілометрів з вантажем у 170 тонн. Цей літак увійшов в історію світової авіації, та спочивати на лаврах Балабуєву довелося не довго.

      Тоді у Москві вже працювали над першим орбітальним кораблем багаторазового використання "Буран", який був надто габаритним, щоб везти його до космодрому звичайним потягом.


      Літак АН-225 "Мрія" із "Бураном" на спині

      У це досі складно повірити, та розробка майбутнього гіганта зайняла всього лиш три з половиною роки. Попередня модель "Руслана" була настільки революційною, що його технічні характеристики вдосконалювати було досить легко. Своє нове творіння Петро Балабуєв лагідно назвав "Мрією".

      У 1989 році на авіасалон у тому ж "Ле Бурже" АН-225 прилетів з космічним човником на спині, щоб уже з першого погляду світ усвідомив масштаб київських конструкторів. 

      АН-225
      Літак АН-225 "Мрія"

      Габарити "Мрії" просто не вкладалися у голові: розмах крил – 88 метрів, а вантажний відсік міг поглинути 80 легкових авто, корпус "Боїнга 737" або ж 250 тонн іншого вантажу. Загалом, український літак здатний підняти в повітря 640 тонн вантажу.

      Окрім того, що творіння Балабуєва донині зберігає титул найбільшого літака у світ, "Мрія" встановила 240 авіарекордів.

      Про те, чому перші спроби авіаконструктора закінчилися невдачею – дивіться у програмі.

      Теги: Новини України НАШІ.Перші авіація Історія Транспорт наука
      Джерело: 24 канал
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