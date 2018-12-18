Украинец, которому удалось всего лишь за 3,5 года создать самый большой в мире самолет
Авиаконструктору Петру Балабуеву приказали превзойти американский самолет Lockheed C-5 Galaxy и вернуть советской авиации первенство. Украинец отлично выполнил задачу и создал Ан-124 "Руслан", а впоследствии и "Мрию" – самолет, который по сей день сохраняет титул крупнейшего в мире.
Петр Балабуев стал главным конструктором КБ Антонова, поэтому вся ответственность ложилась именно на его плечи. Он осознавал: ему приказали вдвое улучшить технические характеристики "Антея", который был самым мощным турбовинтовым самолетом в мире.
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"Антоновцам" пришлось привлечь к работе более 800 предприятий. Даже в малейшую деталь вносили изменения: идей для формы крыла было 36, вариантов компоновки самолета – 540.
В 1982 году "антоновцы" представили свой ответ американской разработке. АН-124 "Руслан" ошеломил посетителей международного авиасалона "Ле Бурже".
Самолет АН-124 "Руслан"
Настоящей сенсацией стали испытания самолета. "Руслан" установил 21 рекорд, главный из которых — подъем на высоту почти 11 километров с грузом в 170 тонн. Этот самолет вошел в историю мировой авиации, но почивать на лаврах Балабуеву пришлось не долго.
Тогда в Москве уже работали над первым орбитальным кораблем многоразового использования "Буран", который был слишком габаритным, чтобы везти его к космодрому обычным поездом.
Самолет АН-225 "Мрия" с "Бураном" на спине
В это до сих пор сложно поверить, но разработка будущего гиганта заняла всего лишь три с половиной года. Предыдущая модель "Руслана" была настолько революционной, что его технические характеристики совершенствовать было довольно легко. Свое новое творение Петр Балабуев ласково назвал "Мрия".
В 1989 году на авиасалон в том же Ле Бурже АН-225 прилетел с космическим челноком на спине, чтобы уже с первого взгляда мир осознал масштаб киевских конструкторов.
Самолет АН-225 "Мрия"
Габариты "Мрии" просто не укладывались в голове: размах крыльев – 88 метров, а грузовой отсек мог поглотить 80 легковых авто, корпус "Боинга 737" или же 250 тонн другого груза. В общем, украинский самолет способен поднять в воздух 640 тонн груза.
Кроме того, что творение Балабуева по сей день сохраняет титул самого большого самолета в мире, "Мрия" установила 240 авиарекордов.
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