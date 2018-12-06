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      Украинец, который помог американцам первыми ступить на Луну

      НАШИ.Первые 139 Читати новину українською

      21 июля 1969 года человек впервые ступил на поверхность Луны. Этого момента, затаив дыхание, ждало все руководство NASA и верхушка США.

      Джон Губолт переживал больше всего. Это ему пришлось бороться с волнами критики и скепсиса. Мол, шансы долететь к Луне – 50%, а вернуться – лишь один. Журналистам издания Life он потом признался, что думал в этот момент об украинце Юрии Кондратюке. Ему тоже никто не поверил. А зря, потому что маршрут, которым "Аполон-11" отправился в лунную Одиссею, уже 40 лет пылился в Советском Союзе.

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      Долгое время вклад Юрия Кондратюка оставался неизвестным, а когда информация о его космических исследованиях стала известной общественности, настоящей неожиданностью стала новость, что это имя фальшивое. На самом деле изобретателя зовут Александр Шаргей.

      місяць
      В 1969 году человек впервые ступил на поверхность Луны

      Уже в 17 лет на страницах гимназической тетради он описывал два условия успешного межпланетного перелета: "во-первых, он должен быть не смертельным, то есть человек должен вернуться на Землю, а во-вторых, управляемым".

      юрій кондратюк
      Александр Шаргей

      Обучение в политехническом институте прервала Первая мировая, а после нее парня забрали в ряды белогвардейцев. Воевать Александр больше не хотел, поэтому в мае 1918 дезертировал. Пусть и непродолжительная, но деятельность в антибольшевистских отрядах могла привести к репрессиям всей семьи Шаргеев. Случайно его мачеха узнала, что у знакомой умер родственник из Луцка примерно того же возраста, и передала Александру документы покойника. С тех пор он должен был привыкнуть к новому имени – Юрий Кондратюк.

      Юрій Кондратюк
      Украинец, который помог американцам ступить на поверхность Луны

      Примерно в это время он и взялся за написание своего основного труда – книги "Завоевание межпланетных пространств" – и доказал в ней, что вертикальный взлет ракет экономически выгоднее, тормозить стоит в верхних слоях атмосферы, а в течение всего полета использовать солнечную энергию.

      О главной ценности книги "Завоевание межпланетных пространств" Юрия Кондратюка – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Новости США История Луна NASA НАШИ.Первые наука Космос
      Источник: 24 канал
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