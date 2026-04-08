О жизни Светланы можно снимать фильмы. Она родилась в Энергодаре, детство провела в России, где получила гражданство, потому что туда ее вывез отец. А в 2005 году вернулась в Энергодар, где проживала все это время. Светлана не смогла уехать из оккупированного города в начале полномасштабного вторжения. Но не хотела жить под русскими, поэтому решила действовать.

Светлана стала агентом Главного управления разведки и 3 года помогала уничтожать врага на оккупированных территориях. Но по состоянию здоровья женщина больше не могла выполнять задачи – у нее случился микроинсульт после того, как россияне держали ее в подвале. Тогда в ГУР приняли решение эвакуировать женщину.

В интервью на ютуб-канале "Фарид говорит" Светлана рассказала, как три года сотрудничала с разведкой, какие задачи выполняла и как выехала из Энергодара, передает 24 Канал. Больше деталей – читайте далее в материале.

Никто не говорил, просто отводили затвор пистолета: об оккупации и попытке уехать

Вы из Энергодара и начало полномасштабного вторжения встретили именно там. Чем тогда занимались и какая у вас была жизнь до начала полномасштабного вторжения?

Работала. Жила мирной жизнью. Как и все.

Началось полномасштабное вторжение. Энергодар оккупировали. Начался хаос. Кто-то уезжал, кто-то оставался. Как вы можете описать эти события? За чем вы наблюдали?

Паника. У всех была паника, которая перерастала... Нет, видимо, сначала было непонимание. Потом паника, и люди думали, что вот-вот все изменится. У всех был патриотизм. Все шли защищать свой город. Хоть и ужасно паниковали, но в какой-то момент сплотились. Кто-то что-то все равно делал.

Когда много людей вышло на выезд из города, то даже дети что-то делали. Кто-то приносил бутылки и тряпки. Кто-то готовил еду. Кто-то делал "коктейли Молотова". Все происходило сплоченно на каком-то диком адреналине и приподнятом патриотизме. Все считали, что вот-вот немного надо потерпеть, и мы все сможем и преодолеем.

Затем это начало стихать, и люди начали массово выезжать из города. Кто-то продолжал еще верить, кто-то отчаялся. Но все равно полгода или год люди еще как-то держались и верили, что все закончится. Потом таких людей становилось меньше. Больше уезжали. Город угасал.

Вы продолжали не только верить, но и конкретно действовать. Пытались ли вы уехать и вывезти свою семью?

Да, я пыталась выехать в ноябре 2022 года. Сначала не выпускали. Потом, когда ввели разрешения на выезд, нужно было регистрироваться, но перевозчик неправильно внес данные на регистрацию, и меня просто не выпустили. Мы доехали, стояли в очереди, ночевали у людей. Казалось, что вот еще немного осталось. Меня и многих других людей просто развернули, и ничего не объяснили.

Там никто особо не хотел говорить с тобой или что-то объяснять. Просто отводили затвор (пистолета, – 24 Канал) – и все. Вышла из машины и просто стояла на трассе – думала, как доехать обратно. Там не было очереди из тех, кто был готов везти тебя отсюда в Энергодар. Это уже твои проблемы.

Обратите внимание! После начала полномасштабного вторжения Светлана трижды пыталась выехать из Энергодара, но ее не выпускали.

Как гражданка России с российским паспортом вышла на ГУР?

Вы вернулись в Энергодар, и у вас фактически началась новая страница жизни. Когда вы поняли, что хотите приобщиться к сопротивлению?

Я хотела домой и чтобы это все быстрее закончилось. Но нужно было как-то этому поспособствовать. Были моменты, когда казалось, что больше нет надежды, что мы, а тем более я, с российским паспортом и гражданством, никогда не выедем оттуда. Но когда что-то делаешь, то надежда, стремление и вера появляются.

У вас есть трое детей, которых вам удалось вывезти. Даже учитывая то, что они на подконтрольной Украине территории, вы согласились на сотрудничество с Силами обороны. Вы выполняли задание, подвергая себя опасности. Как вам с этим было?

Было страшно, но когда ты понимаешь, почему делаешь это, то становится легче – что я, с российским гражданством, могу что-то делать и что у меня есть какой-то шанс, видимо, оправдать себя или как-то... не знаю... что я что-то делала.

Относительно оправдания: вы говорите о пребывании непосредственно на оккупированной территории, или имеете в виду то, что у вас российское гражданство?

То, что я на оккупированной территории и не хочу жить под оккупацией. И то, что я половину жизни прожила в Украине с российским паспортом. Мне постоянно говорили, что такие, как я, Украине не нужны. Мол, мы – предатели. Более того, я с российским паспортом там никто – меня не примут и не впустят. Идет война с Россией, а тут гражданка России приезжает в Украину – ее просто не впустят. И что мне придется всю жизнь жить там.

Я уехала из России, а Россия приехала ко мне. Мне с этой мыслью нужно было хоть что-то делать... Донаты и все остальное: понимать, что я вношу хоть что-то для того, чтобы война закончилась и нас освободили.

Когда Россия вторглась в Украину, на момент оккупации Энергодара творился большой хаос. Как вы вообще знали, к кому обращаться, кому писать и на каких людей правильно выходить, чтобы приобщиться к этой помощи?

Я общалась с одним мужчиной, которому доверяла. Я знала, что он вывозит людей из оккупации, что он стоит в колоннах под обстрелами, а это психологически тяжело. Для меня в то время он был героем. У него было много возможностей просто вывезти своих родных и не вернуться.

Потом он познакомил меня с куратором, были сомнения и было страшно, но я доверяла этому человеку. Я понимала, что он знал столько информации, что если бы хотел, то у меня были бы большие проблемы. У меня не было причин не верить ему и тем людям, с которыми он меня познакомил.

Позже этот мужчина тоже начал служить в ВСУ. Хотя мог просто уехать или, как большинство, вернуться в села под Энергодаром и жить свою жизнь. Но он сделал так.

Какие задачи выполняла в оккупации?

Как происходило ваше общение с куратором "Петровичем"? Вы его никогда не видели и не знали, это просто человек из интернета, который вам что-то рассказывал, правильно?

Нет, я никогда его не видела. Друг рассказал, что есть такой-то человек и что он хочет с тобой поговорить. На тот момент у меня был мессенджер Signal, и мы начали общаться. То есть, я опиралась на то доверие, которое было у моего друга, что он не сделает ничего плохого или такого, что может мне навредить.

Каким тогда был Энергодар? Насколько сильными были проверки? Следили ли россияне за людьми, у которых есть проукраинская позиция? Какой была атмосфера и как во всей этой атмосфере вы еще могли общаться с представителями Сил обороны?

Для меня атмосфера в городе была напряженной. Для людей, которые не согласны, – напряженно. Для тех, кого все устраивает, было хорошо, даже замечательно. Они получали выплаты и гуманитарную помощь и были рады. Для них Украина закончилась, и начался светлый путь в никуда.

А что же там светлого было при россиянах?

Когда людям предлагали одни выплаты, другие выплаты и просто большие деньги, то люди шли. В городе, наверное, больше искусственно создавали голод. Со снабжением, конечно, тяжело было, но в целом, видимо, город искусственно делали голодным. И люди толпой шли получать гуманитарку – им это нравилось, их кормила Россия.

Люди, которые были никем, простыми жителями, в один момент получали все. Они отжимали магазины и делали то, что не давала делать Украина с точки зрения закона. Не чурались того, что продавали гуманитарку, которую забирали с ДЭКа, продавали ее в магазинах, обвиняя других людей.

Были моменты, когда за ночь набивали магазины гуманитаркой: украинскими и европейскими товарами, и продавали их за большие деньги. Люди из ничего делали деньги, потому что другие хотели того, чего не имели. Люди, у которых сети крупных магазинов в городе, за одну ночь наполнили свой склад товарами гуманитарки, канистрами бензина, которые военные привозили. И это считали нормальным.

Зная, что владельцы отдельных магазинов выехали, люди просто забирали себе помещения, и им это нравилось. Они забирали то, чего никогда не имели.

У вас были другие друзья, которым вы могли довериться и рассказать, что теперь помогаете Силам обороны? Или вы вообще никому об этом не рассказывали?

Я никому не говорила. У меня была одна подруга, но даже она не знала. Она знала поверхностно что-то, но нет (не рассказывала, – 24 Канал).

Для собственной безопасности вы решили, что лучше молчать об этом?

Потому что у нее были постоянные обыски. Ее постоянно вызывали.

Как это все начиналось и какова была ваша роль? То есть помогать Силам обороны на оккупированных территориях можно по-разному. Какие задачи вам ставили и как? Что именно вы делали?

Куратор сбрасывал мне точку. Я должна была прийти туда и что-то забрать: пакет или конверт, а потом отнести на другую точку. Сделать фотографию, отправить, четко выполняя все его инструкции, и уходить.

То есть общего плана вы не знали?

Да. А потом происходила магия: где-то что-то горело, взрывалось или еще что-то происходило.

А у вас было ощущение, что вы не одна? Что есть еще какой-то человек, который тоже, возможно, выполняет какие-то задачи? Или наоборот, вы никого вообще не знали, кто тоже помогает?

Я не видела людей, но, видимо, больше верила, что я не одна. Но других не знала – была я и куратор.

Если можно как-то охарактеризовать вашу работу на оккупированных территориях, то это условно "курьерская доставка"?

Да.

И вы никогда не знали, что внутри пакета?

Нет.

Может, хотели посмотреть?

Нет.

Кстати, среди других задач Светланы было прикрепление маячков под машины коллаборационистов высокого чина, ФСБ и росгвардии. Затем разведчики отслеживали их и ликвидировали как можно дальше от атомной станции, чтобы не нанести вред.

Как насчет финансовой компоненты? Вам покрывали расходы на дорогу?

Да, у меня была постоянная финансовая поддержка на все расходы и на жизнь в целом. И я не тратила собственных средств. Мне оплачивали все мои поездки.

Сколько времени вы так работали?

Почти 3 года.

За это время вы ввели подсчет, сколько операций сделали? Можете примерно сказать, сколько их было?

Много.

Почему закончила сотрудничество с ГУР?

А как так случилось, что ушли? Подвернулась возможность покинуть оккупированную территорию, или как?

Возможность помочь и чувство нужности придают больше сил. И то, что ты понимаешь, что тебя не оставили. Просто хотелось помочь и иметь какой-то маленький шанс уехать.

Да, а как это было? Вы просто написали куратору "я все", и он сказал "сейчас все сделаем"?

Нет. Я поняла, что по состоянию здоровья больше не могу продолжать. Я объяснила это куратору. Он сказал, что будем что-то думать.

Как это было? Насколько было трудно выбраться из оккупированной территории?

Продумали все, создавали какие-то там маршруты, рассчитали, как лучше. Все спланировали и все удалось.

А когда вы поняли, что все получилось? Когда можно было уже так выдохнуть и осознать, что все худшее позади?

Когда увидела флаг Украины.

И что это за ощущения?

Я плакала. Меня переполняла какая-то ужасная усталость, но одновременно был восторг, потом – сомнения, непонимание, неприятие. Мне казалось, что я сейчас открываю глаза, и я дома – в Энергодаре. Мне было дико понимать, что я в Украине.

Вы понимаете, что своей работой нанесли очень много вреда россиянам?

Очень "жаль" (сарказм, – 24 Канал).

Не боитесь, что они будут вас искать? Возможно, будут опрашивать друзей или знакомых, которые остались в Энергодаре?

Я дома, а они там. Они, конечно, будут это делать... Будут опрашивать. Все. И? Я дома.

Если вы дома, какие у вас планы в дальнейшем?

Получить гражданство Украины и жить дальше.

После пыток россиян у Светланы был микроинсульт

Решение об эвакуации Светланы приняли после того, как россияне упаковали ее и отправили на подвал. Тогда женщина возвращалась из Мелитополя после выполнения задания, и ее "попросили" пройти с ними. Россияне издевались над ней, а после того, как ничего не нашли, отвезли домой, хотя она не говорила им, где живет.

"Она рассказывала, что единственное, что ее спасало, – она прокручивала в голове считалочки, чтобы как-то отвлечься от тех издевательств, которые они с ней творили. После этих издевательств у нее случился микроинсульт", – рассказал куратор Светланы "Петрович".

Как разведчики вывозили женщину из Энергодара?

Около двух недель женщина не выходила на связь. В разведке уже начали волноваться за нее. Но когда Светлана вышла на связь, то общалась исключительно текстовыми сообщениями, что насторожило разведчиков. Тогда женщина рассказала об издевательствах и микроинсульте, после которого она не могла говорить, потому что начала очень сильно заикаться. Это стало четким знаком, что ее надо эвакуировать.

Вывести Светлану решили комбинированным путем – водным и сухопутным. К операции привлекли две группы, все просчитали до минуты. Время на выполнение – двое суток. Вся операция проводилась без связи, поэтому Светлане заранее предоставили информацию, где она должна быть и какие опознавательные знаки иметь на себе.

"Мы знали, что это она, потому что в этой точке люди просто так не находятся. Когда мы с ней встретились, то максимально осторожно вели себя, потому что хотя она имела спокойный психотип, в тот момент была очень возбуждена. Мы ее немного успокоили и сказали, что у нас выполнено только 50% задачи, поэтому нас ждет еще очень долгий и непростой маршрут на территорию Украины", – рассказал командир штурмовой группы "Sid".

