"Мрие" – 30 лет: что нужно знать об украинском гиганте Ан-225

Украинский самолет Ан-225 "Мрия" празднует свой 30-летний юбилей. 21 декабря 1988 года гигант совершил свой первый полет. 24 канал подготовил интересные факты, которые нужно знать об украинской сенсации.

Самый большой и самый тяжелый в мире транспортный самолет

Прежде всего должны гордиться украинской "Мрией", потому что ей нет равных в мире! Ан-225 является самым тяжелым грузоподъемным транспортным реактивным самолетом, который когда-либо поднимался в небо. Размах крыльев авиасудна – почти 90 метров, что сопоставимо с длиной футбольного поля. Максимальная снаряженная масса – 640 тонн. Самолет может брать на борт 250 тонн груза.

Справжній велетень, володар абсолютного рекорду вантажопідйомності – і загалом 240 світових авіарекордів – все це наша легендарна і унікальна «Мрія». Український гігант АН-225, який за кодифікацією НАТО має ще одне чудове ім'я «Козак».



Сьогодні «Мрія» святкує 30-річний ювілей! pic.twitter.com/S3EDrwtTvq — Петро Порошенко (@poroshenko) 21 грудня 2018 р.

Ан-225 настолько велик, что в его грузовом отсеке хватило бы места для осуществления первого полета самолета братьев Райт! Грузовой отсек "Мрии" длиной 43 метра, а в ширину – 6 метров. В нем могут поместиться 80 легковых автомобилей, корпус Боинга 737 или 250 тонн других грузов.

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Абсолютный рекордсмен

Всего на счету Ан-225 "Мрия" – более 240 мировых рекордов. Украинский самолет транспортировал самые тяжелые и самые большие грузы в истории авиации. Причем 110 мировых рекордов были установлены только во время испытательного полета.

В Книгу рекордов Гиннеса "Мрию" внесла Международная авиационная федерация в ноябре 2004 года.

Как создали "Мрию"

На разработку Ан-225 ушло рекордных 3,5 года, ее начали в 1985 году. Название "Мрия" для своего детища выбирал главный конструктор – Петр Балабуев, который работал в конструкторском бюро Олега Антонова с 1954 года.



Петр Балабуев – создатель украинского "Мечты"

Новый самолет должен был выполнить, казалось бы, непосильную задачу – перевозить космический корабль "Буран". Это советский орбитальный корабль многоразового использования, аналог американского спейс-шаттла. И вот, в 1989 году на авиасалоне в Ле-Бурже во Франции зрители увидели невероятное – космический корабль на спине самолета!

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Украинский красавец путешествовал с одного авиашоу на другое и каждый раз поражал зрителей своим великолепием. Программа "Буран-Энергия" полноценно так и не заработала. После распада Советского Союза стало очевидным, что "Мрия" вряд ли сможет выполнять свою первоочередную функцию – транспортировку "Бурана". В 1994 году самолет прекратил полеты.

В 2001 году самолет Ан-225 сертифицировали как гражданский самолет для транспортных перевозок. По кодификации НАТО наш великан имеет еще одно замечательное имя – "Козак" (Cossack).

Что может перевозить "Мрия"?

Ан-225 "Мрия" предназначен для доставки крупногабаритных грузов, которые могут размещаться как внутри, так и сверху фюзеляжа. Самолет может перевозить вертолеты, универсальные авиационные и морские контейнеры, легковые автомобили, автосамосвалы, а также другие виды самоходной и несамоходной техники.

Как сегодня используют Ан-225?

Сегодня функционирует только один самолет Ан-225 "Мрия". Украинский лайнер предоставляет коммерческие услуги по перевозке сверхтяжелых и нестандартных грузов до 250 тонн.

Так, в 2002 году "Мрия" доставила в Оман 187,5 тонн продуктов питания для американских военных. А с июля 2003 года Ан-225 перевез более 800 тонн оборудования для гуманитарных миссий в Ираке. В 2011 году самолет перевозил гуманитарные грузы, генераторы и технику в Японию после землетрясения и цунами.

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Стоит упомянуть также и о двух особых рекордах "Мрии":

август 2009 – перевозка крупнейшего в истории авиации моногруза общим весом в 187,6 тонны – генератор со специальной рамой для армянской электростанции в Ереване;

общим весом в 187,6 тонны – генератор со специальной рамой для армянской электростанции в Ереване; июнь 2010 – перевозки из Китая в Данию самого длинного груза в истории воздушных перевозок – две лопасти ветряка (длиной 42,1 м каждая).

Если будет финансирование, на серийном заводе "Антонов" планируют достроить второй экземпляр самолета, для этого необходимо около 300 миллионов долларов.

Видео об украинской "Мрие" – это надо увидеть!

И напоследок предлагаем просто полюбоваться невероятными кадрами с украинским великаном.

Так, на одном из видео зафиксированы первые минуты взлета сверхтяжелого украинского самолета. Это момент взлета Ан-225 из аэропорта Чимор в Боливии, где самолет перевозил бойлеры для местной электростанции.

Момент взлета Ан–225 "Мрия": смотрите видео

Интересную видеоэкскурсию по украинскому самолету выложили в сеть американцы из команды Rotor Riot.

Видеоэкскурсия по самолету Ан-225: видео с беспилотников

Кроме того, в сети в свободном доступе есть 3D тур по украинскому Ан-225. Поэтому вперед, к "Мрие"!