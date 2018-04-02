Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант

Владелец более двух сотен мировых рекордов. Самолет, способный поднять в воздух 250 тонн груза. Размах его крыльев – почти 90 метров. Все это – о самолете Ан-225 "Мрия". Разработка украинских конструкторов – уже почти 30 лет самый большой и самый мощный самолет в мире.

Ан-225 "Мрия" выполняет свой первый полет в 1988 году. Детищу киевского конструкторского бюро имени Антонова принадлежит 240 мировых рекордов. Размах его крыльев соразмерен с длиной футбольного поля. А вес, который он может поднять в воздух, без преувеличения, поражает.

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Ан-255 был создан не просто как габаритный грузовой самолет. "Мрию" проектировали для перевозки достаточно специфического груза – космического. "Буран" – советский орбитальный корабль многоразового использования, аналог американского спейс-шаттла.

В отличие от заокеанского челнока, программа "Буран-Энергия" так полноценно и не заработала. Но даже те, кто далек от космических технологий, до сих пор помнят картину, похожую на иллюстрацию научно-фантастической книги, – космический корабль на спине самолета. С "Бураном" на спине происходил и первый зарубежный вылет "Мрии". В 1889 году во Франции, на авиасалоне в Ле-Бурже, самолет-гигант вызвал невероятный фурор.

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Транспортировка "Бурана" – не единственная функция, которую предполагали положить на плечи 225-го Антонова. "Мрию" даже планировали использовать в качестве первой ступени ракеты-носителя. Но эти планы дальше проекта не пошли. А тем временем "Мрия" продолжала покорять зарубежную публику. В 1990-м году самолет отправляется на американский континент – на авиавыставку в Оклахоме.

С распадом Союза стало очевидно, что "Мрия" вряд ли сможет выполнять свою первоочередную функцию – транспортировку "Бурана". Самолет посетил еще несколько авиашоу и в 1994-м прекратил полеты.

Эксплуатация самолета Ан-124 показала, что есть такие грузы, с которыми не может справиться и большой самолет Руслан. В 2001 году мы сертифицировали самолет Ан-225 как гражданский самолет для транспортных перевозок,

– рассказал директор программ Ан-124 и Ан-255 Геннадий Сильченко.

От "Руслана", кроме размеров и грузоподъемности, "Мрия" отличается двумя дополнительными двигателями и усиленной системой шасси – 32 колеса с учетом носовой стойки.

Об интересных деталях самолета Ан-255 "Мрия" – смотрите в программе.