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Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
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Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных

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Представьте себе советские магазины, где рубли – не валюта. Думаете, не было таких? А вот и нет. В Союзе существовала сеть так называемых инвалютных магазинов. Были они двух типов. Чековые – для советских граждан, работающих за рубежом. И валютные – исключительно для иностранцев. И приобрести там можно было то, чего в обычных магазинах не было: от сигарет Marlboro до автомобилей.

Оазис благосостояния в стране вечного дефицита и бесконечных очередей. Инвалютные магазины. Рублями там ни рассчитаешься, а внутрь просто так не попадешь. В каждой союзной республике для таких магазинов – свое название. В России это "Березка", в Латвии – Dzintars (то есть янтарь), а в Украине – "Каштан".

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Дипломаты, артисты, ученые, моряки – приобрести что-то в таких магазинах имели право советские граждане, работавшие за рубежом. Но чтобы стать владельцем таких чеков, не обязательно работать за рубежом. Хочешь попасть внутрь – будь добр, предъяви на входе чек. Доступ в инвалютный магазин – строго ограничен.

Там стоял такой человечек на входе, которому ты должен предъявить или эти талоны, чеки, или какое-то удостоверение. И ясно, что какой-то слесарь или даже инженер просто так туда зайти не могли,
– вспоминает народный артист Украины Анатолий Матвийчук.

Хотя внешне он выглядел очень скромно. Если все-таки удавалось пробраться внутрь, перед тобой открывался совершенно новый мир. От разнообразия товаров разбегались глаза. В контрасте с тем, что лежало на прилавках обычных магазинов, ассортимент "Каштана" казался сказкой. Качественная обувь – один из главных потребительских фетишей для каждого "гомо советикус". И один из немногих способов приобрести красивые туфли, которые не натрут мозолей и не расклеиваются после дождя, – это посетить инвалютный магазин.

Но не туфлями едиными. На самом деле, там можно было купить все: от сигарет до автомобиля. И для этого не надо было ждать 15 лет в очереди. Не проблема приобрести там и наиболее желаемый предмет гардероба для каждого советского модника – фирменные джинсы. Поражал и ассортимент продуктов питания. Жвачки, качественные кофе и чай, икра – словом то, что в обычном гастрономе приходилось доставать.

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Как известно, работник торговли – одна из самых престижных в Союзе профессий. А если ты стоишь за прилавком в сети инвалютных магазинов, считай, что жизнь удалась. Зависть – это еще полбеды. Такая система, по сути, формировала отдельный класс избранных людей. Только им разрешалось хорошо одеваться и качественно питаться. Даже, если у тебя на руках доллары или марки, легально стать клиентом "Каштана" не удастся. Потому владеть иностранной валютой для советского гражданина – криминал. Другое дело, если ты иностранец.

Ассортимент валютных магазинов вряд ли мог чем-то поразить людей, приехавших с Запада. Все это они могли спокойно приобрести у себя дома. Причем, гораздо дешевле. Их интересовали в основном товары советского производства. Но все же. Были ли какие-то способы получить доступ к товарам с валютного магазина, если у тебя советский паспорт?

Договаривались, допустим, с иностранцами. С теми же иностранными студентами, которые жили в общежитиях наших вузов. Даже если иностранный студент был из самой бедной, самой глухой страны, но он имел иностранный паспорт. Он имел право отовариваться в том магазине,
– рассказала заместитель гендиректора Музея истории Киева Людмила Мороз.

Еще один способ, но уже гораздо более рискованный, – это выдать себя за иностранца. Главное здесь – выглядеть, как иностранец. Фирменные джинсы, кроссовки, футболка и уверенный взгляд. Просто попасть в "Каштан", даже без намерения что-то покупать, было невозможно. Потому что на входе тебя встречал работник органов госбезопасности.

Что ценного можно было найти в "Каштан" – смотрите в программе.

Теги: Вспомнить все СССР История
Источник: 24 Канал
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