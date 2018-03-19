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Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
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Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски

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Большевистский принцип "отнять и поделить" прекрасно иллюстрируют колхозы. Крестьянин перестал быть собственником земли. Она стала коллективной, а значит – ничьей. Работа на земле стала принудительной. Вместо зарплаты – трудодни, а получить паспорт до середины семидесятых клохознику было практически невозможно.

Но рабочих рук крестьян никогда не хватало. Поэтому власть не цуралась привлекать к работам ни учеников, ни студентов.

Образ лихого колхозника, грозы кулаков, который неуклонно следует "заветам Ильича". Согласно им, крестьянин и пролетарий – столбы классово правильного общества. Один из хрестоматийных штампов советской пропаганды. Но на самом деле полукарикатурные персонажи – слишком далеки от своих реальных прототипов. Картинка с экрана – лишь ширма, за которой скрывалась настоящая картина.

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Политика коллективизации и индустриализации лишила крестьянина самого ценного – собственной земли. Зато большевики постепенно навязывают новую форму сельскохозяйственного предприятия – коллективные хозяйства. Сокращенно – колхозы.

На бумаге земля как коллективная собственность принадлежала всем работникам колхоза одновременно. На самом же деле – никому из них.

Для крестьянина, который вырос на земле, для крестьянина, который жил на земле, и для крестьянина, который жил землей, это было неестественно,
– рассказал историк Григорий Савченко.

Как результат – волна крестьянских бунтов. В ответ – раскулачивание, аресты, ссылки и голодоморы. Благодаря таким бесчеловечным методам вся земля была коллективизирована, а крестьяне стали колхозниками. Работали фактически за еду.

Вместо зарплаты – трудодни. Мера оценки платы колхозника. Один трудодень – одна отметка в табеле учета рабочего времени. Рассчитывались с крестьянином не ежемесячно, а в конце года – после того, как колхоз сдавал план. Тогда и решали, сколько продукции стоит трудодень.

Если план по урожаю выполнен, то работник мог рассчитывать на какой-то мизер. Если же государство недополучало запланированное – семья оставалась ни с чем.

Какие привилегии получал председатель колхоза и о других особенностях "колхозных" времен – смотрите в программе.

Теги: СССР История Вспомнить все
Источник: 24 Канал
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