Вспомнить всё. Рыбалка по-старинке

Рыбалку можно смело отнести к списку самых популярных мужских развлечений. У этом выпуске – о правильной рыбалке всех времен и народов. Будет много небылиц о той самой "вооооот такую рыбу", вспомним все рыбацкие предрассудки и вытащим на свет божий те первобытные дедовские удочки из орешника. А еще расскажем, как это – копать карася.

Поймать рыбу – это настоящее искусство, в школах и университетах такому не научат. Рыболовная профессура – родители и деды. Увлечение рыбалкой чаще всего – дело семейное. Наука передается из поколения в поколение.

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Еще не так давно рыбалка была одним из главных развлечений мальчишек. Особенно в сельской местности.

У нас были платные пруды и мы пытались спрятаться от сторожа всеми способами. Еще в 4 утра, когда только светает мы уже приходили к пруду. Сторож приходил только в 5:00, а мы уже полведра наловили. Бывало, что сторож приходил раньше, тогда убегали с тем ведром: вода выливалась, рыба выскакивала. Сторож бежал за нами с кнутом и бил по спине или по жопе,

– вспоминает народный артист Украины Павел Зибров.

Мелкие правонарушения есть в биографии каждого юного рыболова. Проворные – убегали, а кто не успел, сталкивался со всей строгости закона.

Родом из детства – и первые рыболовные легенды. Люди замечают, что самые большые вруны – это политики и рыбалки.

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Размер пойманной рыбы принято показывать на руке. Если же трофей вылезал за все рамки скромности, его показывали двумя руками. Феноменальная способность рыбаков приумножать свой улов обязательно фигурирует в анекдотах. Однако никто не знал где граница между правдой и лихими побасенками? Слушаешь и не разберешь – верить или нет?

Какие у рыбаков существуют предрассудки и о каких секретах рассказали опытные рыболовы – смотрите в программе.