Згадати все. Риболовля по-дідівськи

Риболовлю можна сміливо зараховувати до списку найпопулярніших чоловічих розваг. У цьому випуску – про правильну рибалку всіх часів і народів. Буде багато небилиць про ту саму "ооооот таку рибу", згадаємо всі рибацькі забобони і витягнемо на світ божий ті первісні дідівські вудочки з ліщини. А ще розповімо, як це – копати карася.

Впіймати рибу – це справжнє мистецтво, у школах та університетах такому не навчать. Риболовна професура – батьки й діди. Захоплення рибалкою найчастіше – справа сімейна. Наука передається з покоління в покоління.

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Ще не так давно риболовля була однією з головних розваг хлопчаків. Особливо в сільській місцевості.

У нас були планті ставки і ми намагалися сховатися від сторожа всіма способами. Ще в 4 ранку, коли тільки світає ми вже приходили до ставу. Сторож приходив лище о 5 годині, ми вже піввідра наловили. Бувало, що сторож приходив раніше, тоді ми тікали з тим відром: вода виливалася, риба вискакувала. А сторож біг за нами з батогом і бив по спині чи по сраці,

– згадує Народний артист України Павло Зібров.

Дрібні правопорушення є в біографії кожного юного рибалки. Спритніші – втікали, а хто не встиг, стикався зі всією суворістю закону.

Родом із дитинства – і перші риболовні легенди. Люди зауважують, що набільші брехуни – це політики та рибалки.

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Розмір пійманої риби прийнято показувати на руці. Якщо ж трофей вилазив за всі рамки скромності, його показували двома руками. Феноменальна здатність рибалок примножувати свій улов обов'язково фігурує в анекдотах. Проте ніхто не знав де межа між правдою і хвацькими побрехеньками? Слухаєш і не розбереш – вірити чи ні?

Які у рибалок існують забобони та про які секрети розповіли досвідчені риболови – дивіться у програмі.