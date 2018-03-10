10:26
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    3°C 0°C
  • четвер
    5°C 0°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Програми Згадати все
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?

Згадати все 18:54, 10 березня 471 Читать новость на русском

Це зараз – 08.03 – асоціюється із весною, красою та днем, коли жінок потрібно засипати букетам квітів. А ще на початку 20 століття фраза "Жінко, знай своє місце" – сприймалася представниками як слабкої, так і сильної статі... як належне. Як жінки боролися за право працювати. І до чого доборолися.

Століття тому, коли жіночі рухи за рівноправ'я з чоловіками лише зароджувалися, заведено було протестувати з каструлями. Перші жіночі страйки – американського розливу. Але з українським присмаком.

Читайте також: Згадати Все. Життя в країні безкінечних черг

"Американська соціалістична партія провела велику демонстрацію в 1909-ому, і у ньому участь взяв жіночий комітет. Його очолювала Тереза Малкель. Дівоче прізвище Сербер. Вона народилася в Україні у містечку Бар Вінницької області і до 20 років тут проживала", – розповів історик Мирослав Борисенко.

Чому раптом жінки вийшли на вулиці? Нині це звучить дико, але вони отримували нижчу зарплату за рівну з чоловіками роботу, не мали права голосу на виборах і все їхнє життя зводилося до – народити дітей, виконати домашню роботу і задовольнити чоловіка.

Якщо жінка виходила заміж, то вона автоматично звільнялася з роботи. Вважалося, що заміжня жінка працювати не може і не повинна,
– зазначив Борисенко.

Навіть говорити на серйозні теми в компанії чоловіків було поганим тоном. Така історія жінкам не подобалася. Як наслідок – масові протести в Америці та Європі.

"А 8 березня тут до чого?" – спитаєте ви. Це ж свято краси, весни і просто день, коли жінкам треба дарувати квіти. А от і ні! І тут ми підбираємось – до Клари батьківни Цеткін, яку так любила радянська пропаганда. Саме з подачі німецької комуністки в Копенгагені в 1910-му році європейські ліві запровадили Міжнародний жіночий день. Передбачалося, що жінки виходитимуть на демонстрації і таким чином відстоюватимуть свої права. Проте вперше саме 8-го березня жіночі маніфестації відбулися у 1914 році. Найімовірніше тому, що це була неділя.

Як 8 березня перетворилося з дня боротьби за права жінок на день весни і краси – дивіться у програмі.

Теги: 8 березня Згадати все
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 10 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук