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Згадати Все. Життя в країні безкінечних черг

Згадати все 23:40, 1 березня 760 Читать новость на русском

Жива. За талонами. Черга, щоби стати в чергу. На квартиру. На стінку. На автомобіль. Попереднього запису. По блату... І це далеко не повний список. Черги були різними, і в них пересічний homo soveticus проводив ледь не півжиття.

Що буде, якщо десяток людей стане в чергу в нікуди? Інші приєднаються! У Ризі влаштували експеримент і довели: стояти в черзі – це у крові мешканців пострадянського простору.

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"Радянські люди повинні були мати дуже міціні ноги для того, щоб жити більш-менш нормально або щоб просто вижити", – зазначив кандидат історичних наук Юрій Шаповал.

Просто зайти і купити – це не для щасливих жителів країни рад. Навіть якщо йдеться про щось елементарне. Залізно у гастрономах лише морська капуста і березовий сік. Решта продуктів у різні роки – постійний дефіцит.

Найбільші черги були за м'ясом. Кістки були, але кістка – це кістка. А м'ясо з'являлося рідко. Воно розходилось на етапі, коли його різали,
– розповів письменник Сашко Лірник.

Ха! М’ясо! Та постояти доводилося навіть за хлібом.

Яку "реєстрацію" проходили люди у черзі і через що могли втратити своє місце в ній – дивіться у програмі.

Теги: Згадати все
Джерело: 24 Канал
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