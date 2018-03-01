Вспомнить Все. Жизнь в стране бесконечных очередей
Живая. По талонам. Очередь, чтобы стать в очередь. На квартиру. На стенку. На автомобиль. По предварительной записи. По блату... И это далеко не полный список. Очереди были разными, и в них рядовой homo soveticus проводил едва ли не полжизни.
Что будет, если десяток людей станет в очередь в никуда? Другие присоединятся! В Риге устроили эксперимент и доказали: стоять в очереди – это в крови жителей постсоветского пространства.
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"Советские люди должны были иметь очень крепкие ноги для того, чтобы жить более-менее нормально или чтобы просто выжить", – отметил кандидат исторических наук Юрий Шаповал.
Просто зайти и купить – это не для счастливых жителей страны советов. Даже если речь идет о чем-то элементарном. Железно в гастрономах только морская капуста и березовый сок. Остальные продукты в разные годы – постоянный дефицит.
Самые большие очереди были за мясом. Кости были, но кость – это кость. А мясо появлялось редко. Оно расходилось на этапе, когда его резали,
– рассказал писатель Сашко Лирник.
Ха! Мясо! Постоять приходилось даже за хлебом.
Какую "регистрацию" проходили люди в очереди и из-за чего могли потерять свое место в ней – смотрите в программе.