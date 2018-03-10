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Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?

Вспомнить все 18:59, 10 марта 269 Читати новину українською

Это сейчас – 08.03 – ассоциируется с весной, красотой и днем, когда женщин нужно засыпать букеты цветов. А еще в начале 20 века фраза "Женщина, знай свое место" – воспринималась представителями как слабого, так и сильного пола ... как должное. Как женщины боролись за право работать. И до чего доборолись.

Века назад, когда женские движения за равноправие с мужчинами только зарождались, принято было протестовать с кастрюлями. Первые женские забастовки – американского разлива. Но с украинским привкусом.

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"Американская социалистическая партия провела большую демонстрацию в 1909-м, и в ней принял участие женский комитет. Его возглавляла Тереза ​​Малкель. Девичья фамилия Сербер. Она родилась в Украине в городе Бар Винницкой области и до 20 лет здесь проживала", – рассказал историк Мирослав Борисенко.

Почему вдруг женщины вышли на улицы? Сейчас это звучит дико, но они получали низкую зарплату за равный с мужчинами труд, не имели права голоса на выборах и вся их жизнь сводилась к – родить детей, выполнить домашнюю работу и удовлетворить мужчину.

Если женщина выходила замуж, то она автоматически увольнаялась с работы. Считалось, что замужняя женщина работать не может и не должна,
– отметил Борисенко.

Даже говорить на серьезные темы в компании мужчин было дурным тоном. Такая история женщинам не нравилась. Как следствие – массовые протесты в Америке и Европе.

"А 8 марта здесь при чем?" – спросите вы. Это же праздник красоты, весны и просто день, когда женщинам нужно дарить цветы. А вот и нет! И здесь мы подбираемся – к Кларе Цеткин, которую так любила советская пропаганда. Именно с подачи немецкой коммунистки в Копенгагене в 1910 году европейские левые ввели Международный женский день. Предполагалось, что женщины будут выходить на демонстрации и таким образом отстаивать свои права. Однако впервые именно 8 марта женские манифестации состоялись в 1914 году. Скорее всего потому, что это было воскресенье.

Как 8 марта превратилось со дня борьбы за права женщин в день весны и красоты – смотрите в программе.

Теги: 8 марта Вспомнить все
Источник: 24 Канал
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