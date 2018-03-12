Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал

Якщо ви вважаєте, що поняття "серіали дев’яностих" зводиться лише до латиноамериканського "мила", ви будете далекими від істини. Виявляється, чверть століття тому серіали знімали й в Україні. Причому набагато більш якісні, ніж бразильський чи мексиканський ширвжиток. А "Острів Любові" Олега Бійми – це взагалі унікальна історія. Адже він – перший український еротичний серіал.

В основі сценарію серіалу – твори українських класиків кінця 19 – початку 20 століття. Але з одним суттєвим уточненням.

Я так зрозумів, що робити якусь чергову екранізацію класичних чи сучасних творів уже нібито й несерйозно, а треба робити якийсь революційний крок,

– прокоментував кінорежисер та сценарист Олег Бійма.

А революційний крок полягав у тому, що на екрані з’являться повноцінні еротичні сцени, що українському кіно до цього не було притаманно.



Небожителі українського Держтелерадіо такі сміливі ідеї могли не сприйняти. І Олег Бійма, йдучи у високі кабінети, побоювався, що коштів на зйомки просто не виділять.

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"Я зробив таку заявку на піваркушика паперу, пішов до Держтелерадіо. Тоді головою був пан Кулик Зіновій. І я думаю, от зараз до нього зайду, покажу пропозицію свою, і він мені покаже на двері і скаже: хлопче, йди куди подалі. Але, як на диво, він почитав цю заявку, подивився на мене, посміхнувся і сказав: "А чом би й ні? Цікаво!" – зазначив Бійма.



Не минуло й півроку, як у серпні 1994 року на базі "Укртелефільму" стартували зйомки.

"Укртелефільм" – це така специфічна студія. До неї люди, які працювали на студії Довженка, ставилися так, що, мовляв, ну це другий і третій сорт. Насправді не так,

– заявив кінокритик та сценарист Сергій Тримбач.

Паралельно з цим на "Укртелефільмі" знімали "Роксолану".



Для багатьох природа української літератури, театру та кіно зводиться до сільського побуту, одвічних страждань і такого собі шароварного колориту.



Все, що стосувалося якоїсь такої тематики, – це, будь ласка, грайте. А замахуватись на якісь інші пласти своєї культури – це було заборонено, тому що цим підкреслювалось, що ви не маєте нації, тому що у вас немає своєї культури.

Як знімали еротичний серіал "Острів любові" – дивіться у програмі.