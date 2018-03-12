23:18
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кримінальні принципи Росії. Усюдисущий Путін
Вєсті Кремля
22:26, сьогодні
Вєсті.UA. Ракетні розваги Порошенка. Українська підкорювачка Європи
Вєсті.UA
20:48, сьогодні
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, сьогодні
Телеканал новин 24 Програми Згадати все
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал

Згадати все 19:45, сьогодні 615 Читать новость на русском

Якщо ви вважаєте, що поняття "серіали дев’яностих" зводиться лише до латиноамериканського "мила", ви будете далекими від істини. Виявляється, чверть століття тому серіали знімали й в Україні. Причому набагато більш якісні, ніж бразильський чи мексиканський ширвжиток. А "Острів Любові" Олега Бійми – це взагалі унікальна історія. Адже він – перший український еротичний серіал.

В основі сценарію серіалу – твори українських класиків кінця 19 – початку 20 століття. Але з одним суттєвим уточненням.

Я так зрозумів, що робити якусь чергову екранізацію класичних чи сучасних творів уже нібито й несерйозно, а треба робити якийсь революційний крок,
– прокоментував кінорежисер та сценарист Олег Бійма.

А революційний крок полягав у тому, що на екрані з’являться повноцінні еротичні сцени, що українському кіно до цього не було притаманно.

Небожителі українського Держтелерадіо такі сміливі ідеї могли не сприйняти. І Олег Бійма, йдучи у високі кабінети, побоювався, що коштів на зйомки просто не виділять.

Читайте також: Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?

"Я зробив таку заявку на піваркушика паперу, пішов до Держтелерадіо. Тоді головою був пан Кулик Зіновій. І я думаю, от зараз до нього зайду, покажу пропозицію свою, і він мені покаже на двері і скаже: хлопче, йди куди подалі. Але, як на диво, він почитав цю заявку, подивився на мене, посміхнувся і сказав: "А чом би й ні? Цікаво!" – зазначив Бійма.

Не минуло й півроку, як у серпні 1994 року на базі "Укртелефільму" стартували зйомки.

"Укртелефільм" – це така специфічна студія. До неї люди, які працювали на студії Довженка, ставилися так, що, мовляв, ну це другий і третій сорт. Насправді не так,
– заявив кінокритик та сценарист Сергій Тримбач.

Паралельно з цим на "Укртелефільмі" знімали "Роксолану".

Для багатьох природа української літератури, театру та кіно зводиться до сільського побуту, одвічних страждань і такого собі шароварного колориту.

Все, що стосувалося якоїсь такої тематики, – це, будь ласка, грайте. А замахуватись на якісь інші пласти своєї культури – це було заборонено, тому що цим підкреслювалось, що ви не маєте нації, тому що у вас немає своєї культури.

Як знімали еротичний серіал "Острів любові" – дивіться у програмі.

Теги: Кіно Згадати все Література Історія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Сінгапурська модель для українського Донбасу: як змінити все
сьогодні, 22:01 Сінгапурська модель для українського Донбасу: як змінити все
Максим Єфімов 505
Головні новини 12 березня: скандал між Британією та Росією, перемоги України на Паралімпіаді
сьогодні, 22:00 Головні новини 12 березня: скандал між Британією та Росією, перемоги України на Паралімпіаді
1970
сьогодні, 20:02 "Гібридні герої": за що найманці "Вагнера" гинуть у Сирії
Борис Немировський 1133
Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
сьогодні, 19:01 Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
958
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
466
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук