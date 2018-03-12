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Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал

Вспомнить все 19:45, сегодня 263 Читати новину українською

Если вы считаете, что понятие "сериалы девяностых" сводится лишь к латиноамериканскому "мылу", вы будете далеки от истины. Оказывается, четверть века назад сериалы снимали и в Украине. Причем гораздо более качественные, чем бразильский или мексиканский ширпотреб. А "Остров Любви" Олега Биймы – это вообще уникальная история. Ведь он – первый украинский эротический сериал.

В основе сценария сериала – произведения украинских классиков конца 19 – начала 20 века. Но с одним существенным уточнением.

Я так понял, что делать какую-то очередную экранизацию классических или современных произведений уже вроде и несерьезно, а надо делать какой-то революционный шаг,
– прокомментировал кинорежиссер и сценарист Олег Бийма.

А революционный шаг заключался в том, что на экране появятся полноценные эротические сцены, что украинскому кино до этого не было свойственно.

Небожители украинского Гостелерадио такие смелые идеи могли не воспринять. И Олег Бийма, заходя в высокие кабинеты, опасался, что средств на съемки просто не выделят.

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"Я сделал такую заявку на пол-листа бумаги, пошел к Гостелерадио. Тогда председателем был господин Кулик Зиновий. И я думаю, вот сейчас к нему зайду, покажу свое предложение, и он мне покажет на дверь и скажет: парень, иди куда подальше. Но, как на чудо, он почитал эту заявку, посмотрел на меня, улыбнулся и сказал: "А почему бы и нет? Интересно!" – рассказал Бийма.

Не прошло и полгода, как в августе 1994 года на базе "Укртелефильма" стартовали съемки.

"Укртелефильм" – это такая специфическая студия. К ней люди, которые работали на студии Довженко, относились так, что, мол, ну это второй и третий сорт. На самом деле не так,
– заявил кинокритик и сценарист Сергей Тримбач.

Параллельно с этим на "Укртелефильме" снимали "Роксолану".

Для многих природа украинской литературы, театра и кино сводится к сельскому быту, вечным страданиям и такому себе шароварному колориту.

Все, что касалось какой-то такой тематики, – это, пожалуйста, играйте. А замахиваться на какие-то другие пласты своей культуры – это было запрещено, потому что этим подчеркивалось, что вы не имеете нации, потому что у вас нет своей культуры.

Как снимали эротический сериал "Остров любви" – смотрите в программе.

Теги: Кино История Литература Вспомнить все
Источник: 24 Канал
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