Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы

Куда легально уйти от жены, не вызывая подозрения? Где тебе всегда будут рады такие же беглецы-единомышленники? В гаражах! Вот где настоящая вольница. Главная мужская субкультура с далеких 1950 годов. Десятилетиями в гаражных кооперативах массово "пропадали" мужчины. Разбирали и собирали машины, смазывали, точили, пилили, подклеивали. Ну и частенько наливали.

Покупка машины для советского гражданина – это минимум 5 лет в очереди, а получить гараж – ну где-то столько же. Если каким-то чудом на машину хватило денег и главное терпения, тогда начинался новый квест – найти для нее укрытие. Поэтому на счастливчиков, которые вдруг и машинку пригнали и гаражиком обзавелись да еще и вне очереди, смотрели с подозрением.

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В любом случае получение гаража – это большой праздник и воспоминания на всю жизнь.

"Я помню свои эмоции, когда я еще был маленьким и отец пришел домой и сообщил, что у нас будет гараж. Было такое ощущение, будто мы выиграли джекпот", – рассказал президент Киевского городского автомотоклуба Сергей Малык.

Этот супер-приз обычно располагался километров так 5-6 от дома. Добираться до машины приходилось, например, велосипедом или даже автобусом.

Ты живешь в одном месте, а гараж у тебя где-то на другом конце, однако он у тебя есть. Гараж вносил серьезную коррективу в "тайминг", ведь у тебя есть гараж и тебе туда надо еще ехать, и это целое событие. Путешествие в гараж,

– заметил Малик.

И так странствовала половина твоего города или района, члены того, что и ты, гаражного кооператива. Объединение счастливых владельцев сначала участочком под гаражи, а потом и самих малых архитектурных форм.

Оставить машину возле дома – не вариант, поэтому существовали компактные формы гаражей: в народе – "ракушки". Более продвинутый вариант – металлическая коробка, а больше всего ценился кирпичный. Тогда никого не волновали такие мелочи, как ежедневный выезд и заезд в гараж. Считалось, что машина должна ночевать только под крышей.

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Если машины нет – тоже не беда. Есть гараж – найдется и транспорт. Появление колесного транспорта в семье часто более ожидаемое событие, чем рождение ребенка, поэтому и охраняли гаражи тщательнее, чем квартиры.

Какие интересные вещи можно было найти в гаражах – смотрите в программе.