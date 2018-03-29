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Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
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Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи

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Куди легально втекти від дружини, не викликаючи підозри? Де тобі завжди будуть раді такі ж утікачі-однодумці? Та в гаражах! Ось де справжня вольниця. Головна чоловіча субкультура з далеких 1950 років. Десятиліттями в гаражних кооперативах масово "пропадали" чоловіки. Розбирали і збирали машини, змащували, точили, пиляли, підклеювали. Ну і частенько наливали.

Купівля машини для радянського громадянина – це щонайменше 5 років у черзі, а отримати гараж – ну десь стільки ж. Якщо якимось дивом на автівку вистачило грошей і головне терпіння, тоді починався новий квест – знайти для неї укриття. Тому на щасливчиків, які раптом і машинку пригнали і гаражиком обзавелися та ще й поза чергою, дивилися з підозрою.

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У будь-якому випадку отримання гаража – це велике свято і спогади на все життя.

"Я пам'ятаю свої емоції, коли я ще був малим і батько прийшов додому і повідомив, що у нас буде гараж. Було таке відчуття, ніби ми виграли джекпот", – розповів президент Київського міського автомотоклубу Сергій Малик.

Цей супер-приз зазвичай розташовувався кілометрів так 5-6 від дому. Добиратися до машини доводилося, наприклад, велосипедом чи навіть автобусом.

Ти живеш в одному місці, а гараж у тебе десь на іншому канці, проте він у тебе є. Гараж вносив серйозну корективу в "таймінг", адже в тебе є гараж і тобі туди треба ще їхати, і це ціла подія. Подорож в гараж,
– зауважив Малик.

І так мандрувало пів твого міста чи району, члени того, що й ти, гаражного кооперативу. Об'єднання щасливих власників спочатку діляночок під гаражі, а потім і самих малих архітектурних форм.

Залишити машину біля дому – не варіант, тому існували компактні форми гаражів: у народі – "ракушки". Більш просунутий варіант – металева коробка, а найбільше цінувався цегляний. Тоді нікого не хвилювали такі дрібнички, як щоденний виїзд і заїзд у гараж. Вважалося, що машина має ночувати лише під дахом.

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Якщо машини нема – теж не біда. Є гараж – знайдеться і транспорт. Поява колісного транспорту у сім'ї часто більш очікувана подія, ніж народження дитини, тож і охороняли гаражі ретельніше, ніж квартири.

Які цікаві речі можна було віднайти в гаражах – дивіться у програмі.

Теги: Новини України Згадати все Історія
Джерело: 24 Канал
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