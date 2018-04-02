22:54
2 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
7°C 2°C
  • вівторок
    10°C 2°C
  • середа
    15°C 6°C
  • четвер
    13°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росія взялася за пошану релігії. Перший дрон пошти Росії – в хлам
Вєсті Кремля
22:27, сьогодні
Вєсті.UA. Статки Тимошенко з неба. Великий поет Добкін
Вєсті.UA
21:36, сьогодні
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, сьогодні
Телеканал новин 24 Програми Згадати все
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант

Згадати все 429 Читать новость на русском

Власник понад двох сотень світових рекордів. Літак, що здатний підняти у повітря 250 тонн вантажу. Розмах його крил – майже 90 метрів. Усе це – про літак Ан-225 "Мрія". Розробка українських конструкторів – уже майже 30 років найбільший і найпотужніший літак у світі.

Ан-225 "Мрія" виконує свій перший політ у 1988 році. Дітищу київського конструкторського бюро імені Антонова належить 240 світових рекордів. Розмах його крил співрозмірний із довжиною футбольного поля. А вага, яку він може підняти в повітря, без перебільшення, вражає.

Читайте також: Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи

Ан-255 був створений не просто як габаритний вантажний літак. "Мрію" проектували для перевезення досить специфічного вантажу – космічного. "Буран" – радянський орбітальний корабель багаторазового використання, аналог американського спейс-шатлу.

На відміну від заокеанського човника, програма "Буран-Енергія" так повноцінно і не запрацювала. Але навіть ті, хто далекий від космічних технологій, досі пам’ятають картину, схожу на ілюстрацію науково-фантастичної книги, – космічний корабель на спині літака. З "Бураном" на спині відбувався і перший закордонний виліт "Мрії". В 1889 році у Франції, на авіасалоні в Ле-Бурже, літак-гігант викликав неймовірний фурор.

Читайте також: Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних

Транспортування "Бурана" – не єдина функція, яку передбачали покласти на плечі 225-го Антонова. "Мрію" навіть планували використовувати в якості першого ступеня ракети-носія. Але ці плани далі проекту не пішли. А тим часом "Мрія" продовжувала вражати зарубіжну публіку. У 1990-му році літак відправляється на американський континент – на авіавиставку в Оклахомі.

Із розпадом Союзу стало очевидним, що "Мрія" навряд чи зможе виконувати свою першочергову функцію – транспортування "Бурана". Літак відвідав ще кілька авіашоу і в 1994-му припинив польоти.

Експлуатація літака Ан-124 показала, що є такі вантажі, з якими не може впоратися і літак великий Руслан. У 2001 році ми сертифікували літак Ан-225 як цивільний літак для транспортних перевезень,
– розповів директор програм Ан-124 і Ан-255 Геннадій Сільченко.

Від "Руслана", крім розмірів і вантажопідйомності, "Мрія" відрізняється двома додатковими двигунами та посиленою системою шасі – 32 колеса з урахуванням носової стійки.

Цікаві деталі літака Ан-255 "Мрія" – дивіться у програмі.

Теги: Історія Новини України Згадати все
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 2 квітня: негода відступає, неспокійно на Донбасі та День про аутизм
сьогодні, 22:39 Головні новини 2 квітня: негода відступає, неспокійно на Донбасі та День про аутизм
78
Путину приготовиться: новый советник Трампа – самый ярый критик режима РФ
сьогодні, 22:01 Путину приготовиться: новый советник Трампа – самый ярый критик режима РФ
Злой Одессит 655
Великодній кошик: 5 цікавих ідей для оформлення своїми руками
сьогодні, 21:00 Великодній кошик: 5 цікавих ідей для оформлення своїми руками
Олена Булан 7967
Муки євроінтеграції: успіхи, проблеми і завдання України
сьогодні, 20:11 Муки євроінтеграції: успіхи, проблеми і завдання України
Тетяна Бучок 219
Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
сьогодні, 19:01 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
Настя Сукач 385
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук