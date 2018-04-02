Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант

Власник понад двох сотень світових рекордів. Літак, що здатний підняти у повітря 250 тонн вантажу. Розмах його крил – майже 90 метрів. Усе це – про літак Ан-225 "Мрія". Розробка українських конструкторів – уже майже 30 років найбільший і найпотужніший літак у світі.

Ан-225 "Мрія" виконує свій перший політ у 1988 році. Дітищу київського конструкторського бюро імені Антонова належить 240 світових рекордів. Розмах його крил співрозмірний із довжиною футбольного поля. А вага, яку він може підняти в повітря, без перебільшення, вражає.

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Ан-255 був створений не просто як габаритний вантажний літак. "Мрію" проектували для перевезення досить специфічного вантажу – космічного. "Буран" – радянський орбітальний корабель багаторазового використання, аналог американського спейс-шатлу.

На відміну від заокеанського човника, програма "Буран-Енергія" так повноцінно і не запрацювала. Але навіть ті, хто далекий від космічних технологій, досі пам’ятають картину, схожу на ілюстрацію науково-фантастичної книги, – космічний корабель на спині літака. З "Бураном" на спині відбувався і перший закордонний виліт "Мрії". В 1889 році у Франції, на авіасалоні в Ле-Бурже, літак-гігант викликав неймовірний фурор.

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Транспортування "Бурана" – не єдина функція, яку передбачали покласти на плечі 225-го Антонова. "Мрію" навіть планували використовувати в якості першого ступеня ракети-носія. Але ці плани далі проекту не пішли. А тим часом "Мрія" продовжувала вражати зарубіжну публіку. У 1990-му році літак відправляється на американський континент – на авіавиставку в Оклахомі.

Із розпадом Союзу стало очевидним, що "Мрія" навряд чи зможе виконувати свою першочергову функцію – транспортування "Бурана". Літак відвідав ще кілька авіашоу і в 1994-му припинив польоти.

Експлуатація літака Ан-124 показала, що є такі вантажі, з якими не може впоратися і літак великий Руслан. У 2001 році ми сертифікували літак Ан-225 як цивільний літак для транспортних перевезень,

– розповів директор програм Ан-124 і Ан-255 Геннадій Сільченко.

Від "Руслана", крім розмірів і вантажопідйомності, "Мрія" відрізняється двома додатковими двигунами та посиленою системою шасі – 32 колеса з урахуванням носової стійки.

Цікаві деталі літака Ан-255 "Мрія" – дивіться у програмі.