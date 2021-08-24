Ан-225 "Мрия" поднялся в небо над Крещатиком на высоту 400 метров. Следя за полетом самолета, украинцы и иностранные гости не могли сдержать восторженных эмоций.
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Этот непревзойденный великан, созданный на государственном предприятии "Антонов", стал настоящим символом Украины,
– говорится в сообщении.
"Мрия" летит над Крещатиком: смотрите видео
"Мрия" приземляется в Гостомеле: смотрите видео
Авиация на параде в Киеве
- Всего участие в масштабном параде по случаю 30-летия Независимости Украины приняли около 100 летательных аппаратов.
- Сначала в небо поднялась армейская авиация сухопутных войск ВСУ.
- Кроме того, в небе над Крещатиком пролетели, в частности, вертолеты МИ-8 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон" и группа вертолетов Ми-24 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды".
Ан-225 "Мрия": главное
- Самолет Ан-225 "Мрия" установил более 240 мировых рекордов. Интересно, что 110 рекордов самолет установил еще во время испытательного полета.
- Международная федерация воздухоплавания в 2004 году внесла "Мечту" в Книгу рекордов Гиннеса.
- Разработка самолета длилась 3,5 года.
- Впервые в небо "Мрия" поднялась 21 декабря 1988 года.
- Возможности самолета впечатляют. Размер его крыльев достигает почти 90 метров – фактически это длина футбольного поля. Брать на борт Ан-225 "Мрия" может 250 тонн груза.