Ан-225 "Мрия" поднялся в небо над Крещатиком на высоту 400 метров. Следя за полетом самолета, украинцы и иностранные гости не могли сдержать восторженных эмоций.

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Этот непревзойденный великан, созданный на государственном предприятии "Антонов", стал настоящим символом Украины,

– говорится в сообщении.

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Авиация на параде в Киеве

Всего участие в масштабном параде по случаю 30-летия Независимости Украины приняли около 100 летательных аппаратов.

Сначала в небо поднялась армейская авиация сухопутных войск ВСУ.

Кроме того, в небе над Крещатиком пролетели, в частности, вертолеты МИ-8 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон" и группа вертолетов Ми-24 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды".

Обратите внимание! Во время парада Владимир Зеленский заявил, что ГП "Антонов" впервые за годы Независимости построит 3 самолета. Их создадут специально для украинской армии.

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