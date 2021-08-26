Рекорд устанавливали на аэродроме "Антонов" в поселке Гостомель Киевской области. Богатыри перетаскивали самолет с топливом весом 330 тонн.

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Спортсменам удалось перетащить Ан-225 на 4 метра 30 сантиметров за 1 минуту и 13 секунд. Кстати, накануне богатыри провели 7 тренировок. Больше всего они протянули самолет на 10 сантиметров, поэтому рекорд 26 августа стал для них настоящей неожиданностью.

Я поражен. Не всегда удается сразу двинуться используя двигатели. Приходится прибавлять весьма ощутимую тягу. Ребята оказались значительно сильнее, чем наши двигатели,
– сказал капитан "Мрии" Дмитрий Антонов.

Кто устанавливал рекорд

  • Сергей Конюшок,
  • Александр Лашин,
  • Богдан Ксенчук,
  • Денис Дубровский,
  • Сергей Пономарев,
  • Владимир Рекша,
  • Денис Бережник,
  • Виталий Герасимов.

Українські богатирі перетягують літак
Украинские богатыри перетаскивают самолет "Мрия" / Скриншот 24 канала

Тренировал спортсменов известный силач Василий Вирастюк.

Момент перетаскивания крупнейшего грузового самолета в мире: видео

Смотрите видео по установлению рекорда:

Что известно об Ан-225 "Мрия"

Впервые самый тяжелый и мощный самолет в мире поднялся в небо 21 декабря 1988 года. Разрабатывали его на протяжении 3 с половиной лет. Размер крыльев Ан-225 достигает почти 90 метров, а на борт судно может взять 250 тонн груза. Международная федерация воздухоплавания в 2004 году внесла "Мрию" в Книгу рекордов Гиннеса. Всего самолет установил более 240 мировых рекордов.

В 2010 году рекорд по перетягиванию Ан-225 установили 10 силачей, среди которых был Василий Вирастюк.

Источник: 24 канал