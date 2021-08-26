Рекорд устанавливали на аэродроме "Антонов" в поселке Гостомель Киевской области. Богатыри перетаскивали самолет с топливом весом 330 тонн.

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Спортсменам удалось перетащить Ан-225 на 4 метра 30 сантиметров за 1 минуту и 13 секунд. Кстати, накануне богатыри провели 7 тренировок. Больше всего они протянули самолет на 10 сантиметров, поэтому рекорд 26 августа стал для них настоящей неожиданностью.

Я поражен. Не всегда удается сразу двинуться используя двигатели. Приходится прибавлять весьма ощутимую тягу. Ребята оказались значительно сильнее, чем наши двигатели,

– сказал капитан "Мрии" Дмитрий Антонов.

Кто устанавливал рекорд

Сергей Конюшок,

Александр Лашин,

Богдан Ксенчук,

Денис Дубровский,

Сергей Пономарев,

Владимир Рекша,

Денис Бережник,

Виталий Герасимов.



Украинские богатыри перетаскивают самолет "Мрия" / Скриншот 24 канала

Тренировал спортсменов известный силач Василий Вирастюк.

Момент перетаскивания крупнейшего грузового самолета в мире: видео

Смотрите видео по установлению рекорда: