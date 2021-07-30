У парку Львова молодики вчинили стрілянину, тому що "боялися собак"
30 липня 2021 , 13:46Читать новость на русском
Джерело:Патрульна поліція Львівщини
У Львові в Сихівському парку троє молодих чоловіків влаштували стрілянину. Пістолет виявили у найстаршого з них. Зловмисник сказав, що він "відстрілювався від собак".
До патрульних зателефонував чоловік і сказав, що з парку на вулиці Хоткевича чути постріли. Це трапилось вночі 30 липня.
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"Захищались від собак"
Поліцейські швидко знайшли зловмисників. Їх було троє: один 20-річний та двоє 21-річних. Пістолет виявили в найстаршого з них. Він підтвердив, що стріляв з нього кілька разів холостими набоями. Чоловік сказав, що в такий спосіб він захищався від собак.
Неподалік виявили відстріляні гільзи. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.Зверніть увагу! 27 липня у Миколаєві приблизно 10 підлітків влаштували бійку зі стріляниною. Внаслідок інциденту постраждав один із учасників. Проте рана виявилась незначна, тому медична допомога не знадобилася. Ймовірно, стріляли з пневматичного пістолета. Наразі правоохоронці розслідують інцидент.