Синоптики попередили про перші заморозки: прогноз погоди на Львівщині на 7 – 11 жовтня

Синоптики прогнозують на Львівщині перші нічні заморозки. Подекуди стовпчики термометрів опускатимуться до -3 градусів.

Своєю чергою, вдень на Львівщині буде доволі тепло. Температура коливатиметься від 9 до 15 градусів вище нуля.

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Прогноз погоди на Львівщині на 7 – 11 жовтня

У четвер, 7 жовтня, погоду в області визначатиме південно-західна периферія антициклону над Європейською територією Росії. На Львівщині буде хмарно з проясненнями. Протягом доби опадів не очікують.

Вітер – південно-східний, 9 – 14 метрів за секунду. Також синоптики прогнозують пориви зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Рівень небезпеки – "жовтий".

Температура вночі становитиме 3 – 5 градусів тепла, а вдень – 13 – 15 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 7 жовтня / Дані Укргідрометцентру

У п'ятницю, 8 жовтня, на Львівщині також буде хмарно з проясненнями. Опадів протягом доби не прогнозують.

Вітер – східний, 9 – 14 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 1 до 3 градусів вище нуля, а вдень – від 11 до 13 градусів тепла.



Прогноз погоди на 8 жовтня / Дані Укргідрометцентру

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У суботу, 9 жовтня, як і в усі попередні дні, в області буде хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують. Вітер – північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Вдень стовпики термометрів коливатимуться від 11 до 13 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 9 жовтня / Дані Укргідрометцентру

У неділю, 10 жовтня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Опадів, за прогнозами синоптиків, не буде. Вітер – східний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. Також очікують заморозки до 3 градусів. Вдень температура становитиме 9 – 11 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 10 жовтня / Дані Укргідрометцентру

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У понеділок, 11 жовтня, в області знову буде хмарно з проясненнями та без опадів. Вітер – східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме 0 – 2 градуси тепла. Ймовірні заморозки до 3 градусів. Вдень температура коливатиметься від 11 до 13 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 11 жовтня / Дані Укргідрометцентру