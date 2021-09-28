Відповідні дані повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також Сонячний настрій в негоду: 10 способів покращити самопочуття восени

Середня місячна температура передбачається +7...+12 градусів, у Карпатах +6...+7 градусів, що близько до кліматичної норми,

– зазначили метеорологи.

Водночас поінформували, що місячна кількість опадів 28 – 67 міліметрів, у Карпатах місцями 80 – 105 міліметрів – це в межах кліматичної норми.

Детальніше про погоду в жовтні

У перші дні буде сонячно, без опадів. Уночі температура повітря коливатиметься від +4 до +8 градусів, вдень – від +15 до +17 градусів.

Синоптики нагадують, що традиційно, середня місячна температура жовтня становить +6 – +13 градусів, у Карпатах місцями +4 – +5 градусів.

Абсолютний мінімум температури повітря у жовтні сягає 4 – 16 градусів морозу. В північних, центральних, східних областях та у Карпатах місцями 17 – 23 градусів морозу, на півдні Криму 0 – 3 градуси морозу,

– попередили в Укргідрометцентрі.

Окрім цього додали, що абсолютний максимум температури повітря 26 – 34 градусів тепла. У Криму до 35 градусів, на високогір'ї Карпат 20 – 21 градус.

Зверніть увагу! До Києва метеорологічна осінь прийшла 19 вересня 2021 року. Вона розпочалася майже на місяць раніше, ніж у 2020 році.

Заморозки в Україні: що відомо