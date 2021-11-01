Ситуація критична, – керівник 8 лікарні Львова про ріст кількості госпіталізованих з COVID-19

Львів наразі перебуває у червоній карантинній зоні. Однак кількість хворих на коронавірус продовжує зростати. До прикладу, у 8 лікарню щодня потрапляє більше хворих, ніж медики встигають виписувати.

За словами головного лікаря медзакладу Василя Трунквальтера, серед усіх госпіталізованих є лише 9% вакцинованих. 13 хворих наразі перебувають у реанімації.

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Ситуація з коронавірусом – критична

Трунквальтер зауважив, що станом на 1 листопада у 8 міській клінічній лікарні Львова лікують 240 хворих з COVID-19. Приблизно 9% з них – вакциновані. 13 пацієнтів перебувають у реанімації, під'єднані до апаратів ШВЛ. Медик зауважив, що усі вони – у критичному стані.

Смертність серед них є дуже висока, тільки за останню добу у нас померли 4 людини. Вікова градація – 50 років і більше. Зазвичай це пацієнти, які мають супутні захворювання, наприклад, цукровий діабет чи онкологія,

– додав лікар.

За словами Трунквальтера, у медзакладі є 305 кисневих точок та 95 кисневих концентраторів. Щодня лікарня отримує 3,5 – 4 тонни кисню, тому пацієнтам його вистачає.

Однак попри це, динаміка є досить негативною. Найближчим часом у медзакладі може не залишитися вільних місць для хворих на коронавірус, адже це – ургентна лікарня невідкладних станів, яка приймає ще 160 пацієнтів із травмами та іншими захворюваннями.

"Ситуація досить критична, адже кількість пацієнтів, які поступають за добу, перевищує кількість пролікованих випадків COVID-19 чи виписаних пацієнтів на амбулаторне лікування", – зазначив Трунквальтер.

Дивіться відео, про ситуацію з хворими на COVID-19 у 8 МКЛ:

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Медик закликав не займатись самолікуванням

Трунквальтер закликав львів'ян не займатися самолікуванням. При перших ознаках застуди чи ГРВІ необхідно звернутися до сімейного лікаря, який призначить потрібні ліки.

"Не лікуйтеся за допомогою гуглу, сусідів, порадників чи ще когось, звертайтесь до свого сімейного лікаря. Бо ті препарати, які ви неконтрольовано приймаєте на догоспітальному етапі, дуже важко відбиваються на вашому загальному стані", – додав лікар.

За його словами, коли хворі неконтрольовано приймають надпотужні антибіотики, то у стаціонарі медики вже не мають вибору, чим їх лікувати. Також Трунквальтер розповів про нові ускладнення коронавірусу – тромбози. Вони не є поодинокими випадками – у жовтні лише за один тиждень хірурги 8 лікарні тричі ампутували ноги пацієнтам, щоб врятувати їхні життя. Лікар додав, що разом із тромбозами у хворих почали траплятися інфаркти та інсульти.